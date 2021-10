Un dels vials que formen part de l’accés a Sant Vicenç de Castellet s’ha convertit en una muntanya russa per als conductors, ja que en els darrers mesos hi han proliferat els bonys, esquerdes i enfonsalls, que fan que els vehicles que hi circulen saltin constantment.

El més greu és que es tracta d’una obra de poc més d’una dècada de vida, i que fa sis anys que ja va haver de ser sotmès a treballs de reparació per part de la direcció general de Carreteres (forma part del nus de connexió del municipi amb la C-55), perquè ja s’hi va detectar aquest problema, que ara és evident que es torna a reproduir.

Les deformacions de l’asfaltat han anat apareixent concretament al vial de connexió, d’uns 500 metres de longitud, que va des de la rotonda situada just davant del pont d’entrada fins a la que hi ha situada al vial de sortida de la carretera per als vehicles provinents de Barcelona.

Hi ha sobretot bonys, alguns dels quals abarquen tota l’amplada dels carrils, i esquerdes, que tot i que en aquest cas no afecten tant directament la conducció, sí que són molt visibles.

Quan, el 2015, se’n va fer una primera reparació es va atribuir el problema a deficiències en la compactació del subsòl quan es va fer l’obra, però en aquell moment només es va intervenir en la superfície, substituint els punts malmesos.

El vial es va construir el 2008 i transcorre en paral·lel al traçat del riu Llobregat.