«Acolliu tothom», van ser unes de les primeres paraules que va utilitzar Manel Gasch al final de la cerimònia, citant el que el Papa Pau VI adreçà en el seu moment a l’abat Cassià M. Just i que, va dir Gasch, «han marcat la vida de la nostra comunitat». El nou abat va subratllar que el monestir «és sempre la casa de Déu i per tant la casa de tothom; per a uns, els monjos, de manera estable i pels altres, els hostes, de manera passatgera, com Jesucrist que passa; Montserrat és a més la casa de la Mare de Déu, de la Patrona de Catalunya, venerada per fidels i peregrins d’arreu, la casa on voldríem que tothom s’hi trobés bé. Aquest santuari és el do que Déu ha fet a la nostra comunitat i ens en sentim responsables i agraïts».

Enmig de nombrosos agraïments a totes les personalitats que el van acompanyar ahir, però també al seu cercle més personal, Manel Gasch va destacar (en un discurs en què, a banda del català, va utilitzar també el castellà, l’anglès i el francès) que l’extensa representació del món civil, encapçalada pel president de la Generalitat, «ens recorden la nostra tradició de servei especial a la societat i al poble de Catalunya, que es fa present en tota la seva riquesa i varietat a Montserrat».

«Futur» i «escoltar» van ser dues de les paraules més pronunciades pel nou abat. Sobretot en referència a la celebració, el 2025, del mil·lenari del monestir: «hem de posar-nos a escoltar la veu de Déu, a escoltar-nos els uns als altres, a escoltar-vos a vosaltres, convençuts que si escoltem, sentirem alguna cosa», va posar en relleu. I hi va afegir que, amb la celebració del mil·lenari, «volem precisament això, apropar Montserrat a la societat. Ens agradaria que tothom se sentís seva aquesta celebració. Som molt conscients que els mil anys de Montserrat son també mil anys d’una societat amb la quan han avançat conjuntament al llarg de la història. El Mil·lenari és, a la vegada, l’oportunitat de projectar Montserrat vers el futur».