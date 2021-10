L'Ajuntament de Súria ha posat a licitació de l’enderroc de l’edifici de Cal Pau, pas necessari per a la posterior construcció d’un centre per a persones grans (Servei d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural). Un pas rellevant perquè referma l’aposta definitiva del govern surienc per destinar l’espai a aquest projecte i no al de la biblioteca, que era l’alternativa que es defensava des de l’oposició i des de col·lectius ciutadans.

Pel que fa a l’operació d’enderroc, segons han explicat fonts municipals es desenvoluparà en cinc fases a causa de la complexitat de la construcció, ubicada entre el carrer Salvador Vancell i el carrer Sant Lluís. La durada aproximada de les obres d’aterrament serà d’uns quatre mesos.

L’emblemàtic i cèntric edifici té una superfície construïda total de 2.100 metres quadrats. En el procés de demolició, segons han destacat les mateixes fonts, «es tindran en compte les servituds de pas existents, la seguretat dels edificis contigus, l’existència de línies aèries d’alta tensió i la minimització de l’impacte mediambiental, soroll i vibracions, entre d’altres factors». En una primera fase es durà a terme la demolició de l’antic edifici d’habitatges del carrer Sant Lluís i Sant Antoni Maria Claret, contigu a Cal Pau. A continuació es procedirà a la demolició de la banda oest de l’antic saló Rosa de Cal Pau. La tercera fase es concentrarà a la banda est de l’antic saló Rosa de Cal Pau, a tocar del carrer Sant Lluís. La quarta consistirà en la demolició d’afegits posteriors a l’edifici originari, i en la cinquena i última es farà la demolició de la resta de l’edifici de Cal Pau, entre parets mitgeres, fins al carrer Salvador Vancell.

Finalment, es procedirà a reobrir el pas interior existent, amb una nova pavimentació de formigó, la conducció d’aigües pluvials a la xarxa i el condicionament de les parets mitgeres existents. També es farà una nova escala en el pas interior, amb la col·locació de baranes i elements de seguretat.

D’altra banda, segons les mateixes fonts, no es descarta la possible restricció del trànsit de vehicles i vianants en el cas que el desenvolupament de les obres d’enderrocament ho faci necessari. Les obres són promogudes per l’Ajuntament de Súria, amb un pressupost de licitació de 275.121,98 euros, IVA inclòs.

La idea de construir un centre de dia per a persones grans a l'espai on ara hi ha l'antic edifici de Cal Pau va començar a caminar quan el passat mes de maig (encara amb el PSC i GIIS junts al govern) van aprovar una modificació de crèdit per a la redacció del projecte. L’executiu socialista sempre ha defensat aquesta opció perquè considera que la ubicació cèntrica de Cal Pau fa que sigui un espai adient per a la instal·lació d’un equipament d’aquest tipus, que creu que ha de cobrir una necessitat en l’atenció a les persones grans que gaudeixin d’un grau suficient d’autonomia personal. Per contra, l’executiu aposta per fer la nova biblioteca al solar de l’antic cinema California. Tal i com ha anat informant Regió7, el plantejament d’alçar la biblioteca a Cal Pau va motivar fins i tot la creació d’una plataforma ciutadana, que va recollir més de 1.250 signatures de suport a aquest plantejament, i que reclama una consulta popular per decidir-ho.

Cal Pau és un immoble de propietat municipal des de l’any 2015. El debat a l’entorn de la futura biblioteca de Súria fa temps que s’arrossega i es va intensificar fa més d’un any amb el naixement de la plataforma que defensa la centralitat de l’edifici de Cal Pau (al voltant de la plaça de Sant Joan, el pavelló i la piscina), i el fet que un equipament d’aquestes característiques pot ajudar a vertebrar aquest entorn, ara força degradat, i potenciar el centre del poble i el comerç. D’altra banda, també defensa mantenir l’aparcament del Califòrnia, on el govern vol ubicar l’equipament cultural, que considera necessari per al centre de salut i per al comerç de la zona.