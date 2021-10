Els casos de coronavirus actius al Bages són aquest divendres 117, segons les dades facilitades per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AquAS), del Departament de Salut. D’aquests, pràcticament la meitat, 56, són de Manresa; 12 de Sant Vicenç de Castellet; 8 de Sant Joan de Vilatorrada; i 8 més de Súria. Mentre, 12 pobles de la comarca estan lliures del virus. Exactament fa un mes, el 15 de setembre, els casos actius al Bages eren 253 i només hi havia 6 municipis nets de coronavirus.

Manresa, Sant Vicenç, Sant Joan i Súria concentren a dia d'avui el 72% dels casos de malalts amb capacitat de transmetre el virus. Per contra, la llista de municipis on no s’ha detectat cap positiu per covid en els darrers 14 dies, és a dir, estan lliures de covid-19, és àmplia: són Aguilar de Segarra, Artés, Balsareny, Castellfollit del Boix, Castellnou de Bages, el Pont de Vilomara i Rocafort, Fonollosa, Marganell, Monistrol de Montserrat, Sant Feliu Sasserra, Sant Mateu de Bages i Sant Salvador de Guardiola. D'aquests, només Sant Mateu, Marganell, Rajadell, Castellnou, Castellfollit i Balsareny estaven en verd ara fa un mes.

Altres quatre poblacions tenen un únic cas de coronavirus actiu. Són Avinyó, Castellbell i el Vilar, Castellgalí i Rajadell, mentre que a Santpedor n’hi ha 2; a Sallent 3; a Callús, Cardona i Sant Fruitós de Bages 4; i a Navàs i Navarcles, 6.

De Gaià, Mura i Talamanca, AquAS no n’ofereix dades.

Les xifres varien lleugerament a les que també ofereix el Departament de Salut a través del portal Dadescovid.cat. En aquest web, que sol donar les dades amb un decalatge de quatre dies, s'informa que al Bages hi ha 152 casos actius, 67 detectats entre el 5 i l’11 d’octubre i 85, entre el 28 de setembre i el 4 d’octubre. A partir d’aquestes dades, Salut atorga un risc de rebrot de 86 punts (5 menys que fa set dies) i una velocitat de contagi, Rt, d’1,02 (fa una setmana era de 0,82). Quan aquesta taxa sobrepassa l'1 es considera que el virus es troba en expansió en aquell territori.

Set nous morts per coronavirus en les últimes 24 hores a Catalunya

A tot Catalunya, l'Rt ha pujat dues centèsimes en les darreres hores i se situa avui a 0,80, mentre que el risc de rebrot retrocedeix lleugerament a 40 (-1). El Departament de Salut ha notificat 563 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 918.668. En les darreres hores també s'ha informat de set morts i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 23.952. L'1,48% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 54,17 a 51,76, mentre que a 7 dies baixa de 21,88 a 21,32. El número d'hospitalitzats per coronavirus és avui de 338 (un més que ahir), però hi ha set crítics menys a l'UCI (92).