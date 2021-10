El grup municipal de Gent Fent Poble (GfP), a l’oposició de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, ha criticat a través d’un comunicat que l’alcaldessa del municipi, Àdria Mazcuñán, no va convidar als regidors de la formació a l’acte inaugural del centre Els Companys d’Ampans, dijous passat, ni els va comunicar la presència de la consellera de Drets Socials,Violant Cervera.

Segons el grup polític, «tant el Reglament Orgànic Municipal com el Protocol de la Generalitat de Catalunya indiquen que l’alcaldessa del municipi és qui ha de comunicar i convidar als actes oficials a tots els regidors del consistori, i sobretot quan hi ha la presència d’una consellera». El comunicat apunta també que Mazcuñán així ho va fer amb els regidors del PSC i de Junts «que governen amb ella, però va excloure als 6 regidors de Gent fent Poble, els quals representen el 41% dels vots d’aquesta legislatura».

La formació assegura que ja ha parlat amb la direcció d’Ampans i amb representants de la Generalitat «per felicitar-los pel nou centre i per explicar que la seva no presència es va deure al fet de no ser convidats i d’assabentar-se de la inauguració per la premsa». GfP recorda que «precisament fou l’alcalde Batanés qui va fer la proposta inicial a Ampans, qui va fer preparar el conveni i qui va signar la cessió dels terrenys».

Apunten també que l’alcaldessa ja va fer el mateix quan la Cònsol de Bolívia va visitar durant tot un dia el municipi de Sant Fruitós de Bages, el què demostra, diuen, «que de forma reiterada i conscient exclou a una part dels representants dels ciutadans del nostre poble, un comportament indigna de qui, a més, acumula càrrecs al Consell Comarcal del Bages i a la presidència del Consell d’Alcaldes del Bages».