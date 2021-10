Montserrat ha incrementat amb una vuitantena de places la capacitat d’aparcament a l’entorn del santuari. I és que en els darrers dies s’ha posat en servei el pàrquing que s’ha habilitat aprofitant l’espai que hi ha sota la passera de l’últim tram de la carretera d’accés al monestir. El que s’ha fet és adequar-ne els dos nivells immediatament inferiors a la carretera i habilitar les corresponents rampes d’accés. L’entrada i sortida per als vehicles es troba ubicada just a tocar de la rotonda que separa l’accés públic al recinte del restringit (just davant del restaurant del Mirador dels Apòstols).

Cal recordar que l’accés viari al conjunt monàstic s’efectua per la carretera BP-1121, que en l’últim tram té una estructura que fa de voladís de 150 metres de longitud i que salva un desnivell d’uns 30 metres d’altura respecte de la base al punt màxim. Entre el 2019 i el 2020 es van fer treballs de reforç de l’estructura i de sanejament. El projecte, impulsat per l’abadia de Montserrat, ha permès aprofitar el subsòl d’aquest darrer tram, fins ara ocupat només per l’estructura de suport de la passera, per habilitar-hi un aparcament de dues plantes.

La planta -1 té una superfície de 1.903 m2, i la planta -2, de 1.818 m2, fet que ha permès crear-hi 78 places noves. L’obra s’ha completat amb els accessos verticals per a vianants (escales, ascensors i rampes) i per a vehicles. Aquesta intervenció ara s’ha d’acabar de completar amb la instal·lació d’una pantalla vegetal a tota l’estructura per minimitzar-ne l’impacte visual.

Aquesta nova instal·lació –que en aquest cas porta directament l’empresa gestora de Montserrat, l’Agrícola Regional– és complementària al pàrquing del Patronat. La tarifa és de 8 euros per les tres primeres hores i de 12 euros si s’hi estaciona 24 hores (si s’utilitza aquest ja no es paga la tarifa general).

Alhora, és un espai que es reserva per a pares d’escolans –que hi van cada diumenge, i és gratuït per a ells– i altres compromisos quan s’escau. D’aquesta manera, el santuari, amb una orografia i unes dificultats d’espai especialment complexes, com tothom sap, ha pogut guanyar el 20% més de places, ja que el pàrquing exterior del patronat en disposa unes 400. També cal tenir present que per als visitants que opten per accedir amb el cremallera, el pàrquing de l’estació de Monistrol Vila té un miler de places disponibles.