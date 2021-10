Navàs ha viscut aquest cap de setmana la seva fira de tardor amb el comerç obert, artesans i activitats que han retornat l’ambient festiu als carrers del municipi. Ahir, dia central de la festa, les parades d’artesania van omplir tot el voltant de la plaça de l’Ajuntament i la fira va tenir una gran afluència de públic, sobretot al migdia i a mitja tarda.

La plaça de l’Ajuntament va ser el centre neuràlgic de la festa, on, a banda dels artesans que l’envoltaven, al bell mig hi va haver la tradicional demostració de puntes al coixí i, al migdia, s’hi va poder veure un concorregut espectacle infantil. Els visitants també tenien l’ocasió de contemplar l’exposició de fotografies de Fotofilm Navàs, just davant de l’entrada al consistori.

El públic va tenir l’oportunitat de passejar entre un bon assortiment de productes artesanals, amb articles de cosmètica i complements, però també amb una gran oferta de parades d’alimentació, amb formatges, embotits, mel i, fins i tot, castanyes torrades.

Paral·lelament, a la plaça Gaudí, hi havia ballada de country i, ja a la tarda, es va poder gaudir del Festival Test, al pati de l’escola de Música, i d’un tast de tapes i vins de proximitat, a la plaça de l’església, que es va completar amb l’actuació musical d’Anaïs Vila.

La fira ja es va iniciar dissabte amb el comerç al carrer, la caminada entre vinyes, activitats infantils i teatre, entre d’altres.