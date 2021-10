Santpedor ha celebrat la seva primera Jornada Feminista, organitzada per Jerònimes, l’assemblea feminista del municipi, i la Regidoria d’Igualtat. La jornada va arrencar amb un taller d’autodefensa per a dones a càrrec de Pauline Bachmann i va continuar al claustre de l’institut amb els contes coeducatius de Martulina la Divina, que va embadalir el públic més jove. La franja del matí va acabar amb un vermut musical amenitzat per la cantautora Lidia Uve.

La tarda es va encetar amb una taula rodona que duia per títol «Què és un municipi feminista?», en la qual quatre expertes de diferents àmbits van intentar traçar una pauta per transformar Santpedor en un poble feminista. Així, la politòloga Sílvia Aldavert va parlar sobre drets sexuals i reproductius, mentre que Mercè Otero va fer-ho sobre coeducació. Tot seguit, l’arquitecta Adriana Ciocoletto va desgranar els principis de l’urbanisme amb perspectiva de gènere i finalment la sociòloga i activista Martina Marcet va parlar sobre alguns aspectes de l’economia feminista.

Després del debat, Jerònimes va convidar el públic a participar amb les seves propostes mitjançant un mural interactiu encapçalat per la pregunta: «I si fem de Santpedor un municipi feminista? Els assistents van poder compartir les seves idees tot escrivint-les en un post-it i enganxant-les al mural. Aquestes serviran, juntament amb les aportacions de les ponents a la taula rodona, per elaborar un pla d’acció. La jornada va cloure’s amb un espectacle poèticomusical a càrrec de la Companyia Humans, que va representar-se a l’Auditori del Convent.

L’assemblea feminista Jerònimes ha valorat molt positivament aquesta primera jornada, convida l’equip de govern a participar de manera activa en la de l’any vinent i també insta les regidories «a introduir els canvis que van proposar-se durant l’acte, així com les propostes de la ciutadania per transformar Santpedor en un municipi feminista».