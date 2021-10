El xef de Le Clandestin de Navàs, Joseba Cruz, ha estat guardonat aquest dilluns amb el premi Cuiner 2021. Els premis, que s'han celebrat al recinte de la Fira de Barcelona, que tenen com a objectiu reconèixer la tasca de cuiners emergents, que encara no gaudeixen de grans distincions, que utilitzen productes de proximitat, tenen sensibilitat amb l'agricultura i la pesca sostenibles, treballen amb productors locals i fan difusió d'aquests valors.

Cruz també ha rebut el reconeixement de cuiner més sostenible d'entre els 6 finalistes. La selecció de candidats ha estat realitzada per un consell assessor integrat per especialistes en gastronomia. El guanyador s'ha escollit per votació popular a través del web de La Vanguardia i per un comitè d'experts professionals format per 20 persones. Ha guanyat el que ha sumat millor puntuació, ponderant un 70% per les votacions populars i un 30% pels vots del jurat professional.

Els altres finalistes han estat Ludwig Amiable, del restaurant Palo Verde, de Barcelona; Jan Fargas, del restaurant Les Voltes de Sant Sebastià, de Moià; Germán Franco i Marta Rombouts, del restaurant Al Marge, de Badalona: Ricardo Radice i Giulia Gabriele, del restaurant Fishology, de Barcelona i Javier San Vicente i David López, del restaurant Taberna Noroeste, de Barcelona.

Productes més innovadors

D'altra banda, també a primera hora de la tarda de dilluns, s'han conegut també els guanyadors dels Premis InnoFòrum, que són un reconeixement a la innovació de la indústria del foodservice i l'artesania alimentaria en la gastronomia, i també, a la sostenibilitat, motiu pel qual s'ha creat una nova categoria destinada a premiar els valors de la sostenibilitat en els productes presentats.

Com a producte més innovador, el guardonat ha estat l'essència de sobrassada Ànima, de La Cinquena Gamma, i se li ha atorgat un accèssit a l’Oliva Lïquida de la firma Caviaroli en col·laboració amb Albert Adrià. En la categoria de gust més original, el premiat ha estat el Paté Rústic Gall del Penedès IGP de Mallart Artesans Xarcuters; i en la d’embalatge més creatiu el Vermut Xalar amb mustela de l'empresa Coca i Fitó. Per la seva banda, el premi Producte més sostenible ha recaigut en la cervesa Lat Cub d'Estrella Damm.

Els premis han tingut lloc en el marc del Gastronomic Forum Barcelona, que reuneix 300 expositors i 100 ponents, entre els quals hi ha 60 xefs que sumen 46 estrelles Michelin. També hi tenen lloc més de 70 activitats, un congrés gastronòmic i l'àrea d'innovació Fòrum Lab, realitzada en col·laboració amb la Capitalitat Mundial de l’alimentació Sostenible 2021 de Barcelona.