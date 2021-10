L’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort ha posat en funcionament un servei d’informació municipal i de comunicació d’incidències a través d’un sistema automatitzat de WhatsApp. Per accedir-hi, només cal guardar el número 644 625 300 a l’agenda de contactes del dispositiu mòbil i enviar un WhatsApp posant la paraula “hola”.

El nou servei de missatgeria pretén establir una comunicació més directa entre la ciutadania i l’Ajuntament, i facilitar que la informació que es requereix arribi amb molta més rapidesa i d’una manera més detallada i concreta a la població.

Comunicar incidències a la via pública, ara molt més fàcil.

El canal de WhatsApp permet a la ciutadania comunicar qualsevol tipus d’incidència a la via pública. Aquest apartat desplega un submenú en el que caldrà indicar si la incidència està relacionada amb mobiliari urbà, neteja i residus, enllumenat públic, calçada i voreres o altres tipus d’incidències. A partir d’aquí, el sistema demanarà que es detalli la incidència, s’escrigui l’adreça d’aquesta o es comparteixi directament la ubicació (si s’està al lloc informat) i s’adjunti, si es vol, una imatge.

L'objectiu és doble, segons comenta l’alcalde del municipi, Enric Campàs; “per una banda seguir apropant l’Ajuntament a la població, millorant la comunicació amb un sistema molt senzill i intuïtiu i fent-la accessible a tothom a través d’un servei de missatgeria utilitzat per usuaris de totes les edats. També per aconseguir optimitzar la gestió del temps del personal municipal amb l’automatització de processos, tot mantenint l’alta qualitat en l’atenció a la ciutadania”.

El nou canal s’estrena amb un menú de set opcions; informació municipal – des d’on es poden consultar les notícies de l’Ajuntament, l’agenda d’activitats, com realitzar diferents tràmits i gestions i telèfons municipals entre d’altre–, contacta amb l'alcalde, cita prèvia, bústia ciutadana, comunicació d’incidències, visita el municipi i xarxes socials. Els usuaris també disposen d’un apartat per personalitzar les seves preferències, com per exemple l’idioma. A més d’aquestes opcions, els usuaris també rebran avisos de l’Ajuntament amb informació rellevant de caràcter municipal. Aquests serveis es podran anar modificant atenent a les necessitats puntuals que vagin apareixent.