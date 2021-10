La Regió Sanitària Catalunya Central disposa de més recursos per prevenir i tractar la salut menta, ja que engega un equip guia a la regió, que inclou la Cerdanya, que treballarà amb adolescents i joves amb trastorns de salut mental i addiccions amb conducta disruptiva i impacte social.

L’abordatge dels problemes de salut mental derivats de la pandèmia és una de les prioritats del Departament de Salut, que ha anunciat la posada en marxa de nous programes per treballar tant la prevenció comunitària com l’actuació directa en joves i adolescents. A la Catalunya Central, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, el 10 d’octubre, s’ha posat fil a l’agulla en dos projectes enfocats a treballar de manera preventiva els problemes de salut mental. Un es farà en l’àmbit comunitari a través de l’atenció primària i el segon tractarà els trastorns de joves i adolescents a través de l’atenció especialitzada.

El més immediat és la incorporació dels primers 3 referents de benestar emocional a l’atenció primària dels 13 que hi ha previstos aquest any a la RSCC. Els tres primers s’incorporen aquest mes d’octubre als equips d’atenció primària de Manresa 4 (AGA BMS), Vilanova del Camí (AGA Anoia) i Manlleu (AGA Osona). Abans d’acabar l’any també s’incorporarà aquesta figura als equips de Manresa 1, Sant Vicenç de Castellet, Cardona (AGA BMS), Piera, Montbui, Igualada 1 (AGA Anoia), Alt i Baix Berguedà (AGA Berguedà) i Vic Sud (AGA Osona).

La figura del referent de benestar emocional comunitari és un professional sanitari que desenvoluparà tasques de promoció i prevenció en salut emocional i detecció de factors de risc elevat per a patiment mental adreçades als col·lectius que més ho necessiten. Desenvoluparà les seves funcions en l’àmbit comunitari i poblacional, i per tant no tindrà població assignada. Segons la gerent de la RSCC, Imma Cervós, «el desplegament d’aquest programa suposarà un impuls a l’atenció comunitària per part dels equips d’atenció primària. Treballar en prevenció ens permetrà evitar complicacions en salut mental en el futur».