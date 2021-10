El cicle d’activitats de bosc i vinya per la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages s’ha tancat amb èxit de participació i ganes de repetir l’experiència de cara l’any vinent. En total, han estat unes 150 les persones que han participat a les 6 activitats programades entre finals de juny i finals de setembre, i que han servit per posar en valor no només l’activitat vinícola del Bages sinó també tot l’entorn natural i paisatgístic que envolta les vinyes i els cellers. D’aquesta manera, s’ha mirat d’ampliar la proposta enoturística del Bages més enllà de les visites als cellers i oferir activitats relacionades amb la natura i la sostenibilitat, donant a conèixer alguns dels trets que caracteritzen les vinyes del territori, com el fet d’estar envoltades de bosc.

El creixent interès per fer activitats a l’aire lliure i en grups reduïts ha fet que les inscripcions per a totes les activitats s’exhaurissin ràpidament. Inicialment, s’havien programat 5 activitats (reconeixement de plantes a la vinya de Collbaix, construcció d’un hotel d’insectes a la vinya de Castelladral, anellament científic d’ocells a les vinyes d’Artés, nit de ratpenats a Oller del Mas i bany de bosc i vinya a Santa Maria d’Oló), a les quals se n’hi va afegir una sisena, que va consistir en un taller de fotografia de paisatges de vinya al celler Abadal. La bona acollida d’aquesta prova pilot fa que ja es treballi per donar-li continuïtat.

El cicle d’activitats de bosc i vinya ha estat organitzat en el marc de la Ruta del Vi de la DO Pla de Bages i finançat per Feader i Leader (Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central) dins del projecte Leader Natura i Vida Silvestre. Des Bages Turisme i la DO Pla de Bages es continua treballant per donar a conèixer la Ruta del vi com a nou producte d'enoturisme cultural al mercat al mercat català, portant a terme diverses accions de promoció, com la presentació de la Ruta i un petit tast de vins que es van fer a Montserrat, una activitat adreçada als tècnics de turisme de les comarques de Barcelona.