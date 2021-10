Sant Joan de Vilatorrada viurà aquest cap de setmana una fira Embarrats que serà molt similar a la d’abans de la pandèmia de la covid-19. Tot i que l’any passat ja es van poder fer petites activitats, l’obertura de les restriccions ha permès al municipi recuperar els actes característics de la cita, amb les visites teatralitzades a les fàbriques, les parades al carrer i els espectacles habituals que recorden l’ambient que es vivia al Sant Joan de principi del segle XX, on tot girava al ritme que marcaven les fàbriques.

La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Sant Joan, Montserrat Jové, ha destacat durant la presentació de la fira que «per fi podem fer uns Embarrats com els d’abans de la pandèmia», una tasca que assegura que «ha estat complexa» i ha comportat un «esforç titànic» per part de l’organització, tenint en compte els canvis d’última hora en les restriccions, que els han permès recuperar pràcticament el format habitual. En el mateix sentit, l’alcalde de Sant Joan, Jordi Solernou, afirma que han hagut d’adaptar-se als canvis de les mesures però que el resultat «és una molt bona fira».

Més d’un centenar de persones donaran vida a les recreacions històriques a l’entorn del patrimoni industrial de Sant Joan en una nova edició d’Embarrats que no només recupera el format sinó que, segons el seu director, Miquel Riera, «ha crescut» i potencia encara més les visites a les fàbriques Borràs, Burés i Gallifa, que són la seva essència. En aquest sentit, es referma l’aposta de l’any passat de desdoblar les visites i ampliar-les a dos dies, «un canvi que ja s’ha quedat», apuntava Riera.

D’una banda, hi haurà visites teatralitzades, que es faran divendres i dissabte amb grups de 30 persones, i que giraran a l’entorn «del què hagués pogut passar si hagués arribat a Sant Joan la vaga de la Canadenca que es va fer a Barcelona el 1919», va explicar Riera. De l’altra, el diumenge, hi haurà les visites guiades de caire històric a la fàbrica Burés, la turbina i el canal.

Diumenge, que serà la jornada central, hi haurà accions teatralitzades a l’entorn de la fira. Entre les novetats que s’incorporen hi ha un campament de gitanes, al pati de la xemeneia de Cal Gallifa, i nous personatges. No hi faltaran l’escola, les bugaderes, els músics de carrer, ni l’habitual Congregació de l’Església i la processó, que farà un recorregut per la fira. Els visitants també podran seguir l’espectacle de la família de pagès, al canal.

A nivell comercial, enguany l’espai se centralitza al voltant de les fàbriques. Segons la regidora de Comerç, Laura Trench, «hem decidit acotar l’espai per delimitar el recinte firal i que quedi més centralitzat en una mateixa zona». Tot el cap de setmana hi haurà mostra de comerç local i entitats i el dissabte mercat d’artesans amb parades i oficis com el fuster, el ferrer, la filadora, la teixidora i l’esmolet.