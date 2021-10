L'Ajuntament de Súria ha instal·lat set nous desfibril·ladors externs automàtics (DEA) al centre urbà i als cinc barris de la vila per seguir avançant en l’objectiu d’estendre la protecció davant dels accidents cardiovasculars. Aviat es portaran a terme sessions formatives obertes sobre el funcionament d’aquests aparells per a entitats i persones de la vila. La iniciativa ha estat impulsada per les àrees municipals de Sanitat i d’Esports, amb la col·laboració de les àrees de Seguretat Ciutadana i de Via Pública, i permet ampliar els dispositius que ja hi ha operatius al camp municipal de futbol, al pavelló municipal d’esports i al vehicle de la Policia Local.

Els criteris que s’han tingut en compte per decidir la ubicació dels nous desfibril·ladors han estat la distància i la densitat de població. Els dos del nucli urbà s'han instal·lat al carrer Salvador Vancell (a l’alçada del pas de vianants de la plaça de Sant Joan) i al carrer Ernest Solvay (façana de l’edifici de l’Escola Municipal de Formació d’Adults, al costat de la Casa de la Vila). la resta s'han posat al barri de Fusteret (al camí de la Serra d'accés a la pista poliesportiva), al passeig Joncarets del barri de Joncarets, davant l'oficina de turisme del carrer Sant Climent del Poble Vell, al costat del parc infantil de Salipota, i al carrer de les Flors del barri de Santa Maria.

La utilització d’un DEA com a mitjà de primers auxilis en casos d’aturades cardíaques incrementa de forma molt important les possibilitats de supervivència de la persona afectada. Els aparells estan connectats al telèfon del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), de manera que el pla d’emergència s’activa automàticament. Tot i que cada DEA ja disposa d’instruccions per al seu ús, és recomanable comptar amb una formació prèvia sobre el seu funcionament per fer possible una actuació ràpida. Un dels objectius de l’Ajuntament és oferir i promoure formació sobre l’ús dels desfibril·ladors per a la major part possible de la població, amb el suport del Centre d’Atenció Primària (CAP) Goretti Badia. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha enviat cartes a les entitats, associacions de veïns i centres d’ensenyament per convidar-los a participar en aquestes sessions formatives, que també s’obriran a altres persones interessades. Les dates de celebració seran anunciades oportunament.