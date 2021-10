La veu de la cantant artesenca Àuria Franch va ser protagonista d'un dels esdeveniments més rellevants de la moda a Catalunya. Va ser en el marc de la gran gala de la Barcelona Bridal Fashion Week (que va tenir lloc el passat 14 d’octubre), passarel·la de referència que va reunir una vintena de firmes de la indústria internacional de la moda nupcial. Un esdeveniment que va tenir un escenari espectacular, ja que es va desenvolupar amb la Font Màgica de Montjuïc de fons, i en què la intèrpret artesenca va ser l’encarregada de posar la seva veu a l’inici i al final d’un muntatge que va omplir l’espai de glamour durant dues hores, i que a més tenia una finalitat solidària per Save the Children.

Des del centre mateix de l’escenari, Àuria Franch va donar pas a l’obertura de la gala acompanyant amb la seva veu una primera desfilada de la marca mundialment reconeguda Pronovias, interpretant la cançó de Lana del rey «Young and Beautiful». Gairebé dues hores després, protagonitzava el tancament de la gala amb una versió de la popular cançó del Cirque du soleil «Alegría» on va estar acompanyada de les més de 80 models i influencers del moment. Entre elles Desirée Cordero, Melyssa Pinto, Marta Sierra, Daniel Illescas, l’italià Andrea Dal Corso, la mexicana Patricia Gloria Contreras o la xinesa Chenyue Wang. En la gala hi havia, entre altres reconeguts dissenyadors, Jesús Peiró, Justin Alexander, Carlo Pignatelli, Antonio Riva, Isabel Sanchís, Yolancris o Lorena Panea.

En el vídeo de retransmissió de la gala que acompanya aquesta informació es pot veure la primera interpretació (a partir del minut 32 amb 30 segons), i la cançó amb que va cloure l’acte (a les 2 hores i 15 minuts).

La veu de la jove intèrpret artesenca ressona en diferents esdeveniments i iniciatives. Per exemple, a la diada de Sant Jordi del 2020, en ple confinament, Àuria Franch va crear un video musical per escampar les roses a través de les xarxes. Un emotiu muntatge que tenia com a base una cançó que interpretava ella mateixa des de casa, acompanyada de la música de Borja Olalla, a la guitarra, que va adaptar les bases de la melodia, i de Josep Haro, al Sintetitzador i al Piano (també confinats a les seves llars).

Es tractava del tema «Rosas», del grup La oreja de Van Gogh, que Àuria Franch i Ester Claramunt van reescriure per a la diada.

Es va fer una crida a rebre imatges de gent amb roses a casa seva, i una recopilació d'aquestes són les que van fer possible el muntatge del video, que va circular per les xarxes socials, a través del compte d'Instagram i de Youtube.