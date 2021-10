La Fundació SHE-Fundació “la Caixa” ha iniciat els mesuraments de salut als primers veïns i veïnes de Cardona i Sallent per a l’estudi que portarà a terme al llarg dels propers anys en tots dos municipis. Són persones que han estat prèviament seleccionades i que han acceptat participar a l’estudi científic Healthy Communities, liderat pel cardiòleg Valentí Fuster.

Ja són més d’una cinquantena d’habitants de la vila de Cardona i de Sallent que tenen cita en els pròxims dies per dur a terme les primeres revisions que avaluaran el seu estat de salut cardiovascular.

Durant la setmana passada, la Fundació va fer arribar les cartes als primers seleccionats per participar en el projecte i la resposta d’ambdues poblacions ha estat molt bona, fet que els ha permès iniciar els mesuraments, tal com tenien previst, aquesta setmana, seguint el curs natural de l’estudi científic.

Durant el mes de novembre i principis de desembre, també assistiran als centres educatius per tal de mesurar els seleccionats i seleccionades de la franja d’edat més jove, de 12 a 17 anys. A aquesta franja, se’ls informarà si han estat escollits en els pròxims dies a través de l’enviament de circulars a les seves escoles.

Des de la Fundació SHE-Fundació “la Caixa” s’han mostrat molt satisfets amb l’evolució del projecte i confien que la majoria de seleccionats i seleccionades accedeixin a formar part d’aquest projecte de repercussió mundial en el món de la salut.

Segons ha explicat el Dr. Xavi Orrit, coordinador pedagògic del projecte Healthy Communities, “aquest és un moment molt important per nosaltres, comencem els mesuraments d’un projecte d’abast internacional a Cardona i a Sallent, i pel que hem vist, la resposta a les cartes que vam enviar fa uns dies, està sent molt positiva. Veurem com segueix en els pròxims dies".

En què consisteixen aquests mesuraments?

En aquesta primera etapa del projecte, a les persones escollides (tant de Cardona com de Sallent) se’ls prenen mesures de pes, estatura, perímetre de la cintura, pressió arterial, colesterol, triglicèrids, glucosa en sang, força muscular. I se’ls fa un qüestionari d’hàbits d’alimentació, activitat física, consum de tabac i nivell d’estrès. Aquests mesuraments es fan per primera vegada ara a l’inici del projecte i es repetiran en dos, cinc i deu anys.

Després dels mesuraments, cada participant rebrà un informe de salut i recomanacions per a millorar-la. Es farà un seguiment mèdic durant tot el projecte que permetrà als participants conèixer més el seu cos i la seva salut.

Per aquelles persones que ha rebut la carta i encara no han trucat per demanar informació i demanar cita, poden fer-ho a través del telèfon que els indica a la mateixa carta o enviant un email a hc2030@fundacionshe.org.