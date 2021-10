El Govern ha adjudicat a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya la gestió del servei de Rodalies de Lleida a partir del 2024, que inclou el tram fins a Manresa (R12), que actualment opera Renfe. Ho va anunciar ahir el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, en el que va presentar com «l’avançada» del model per a tot el país, «operat i gestionat des de Catalunya». Un pas, el que ahir es va acordar, que s’ha de traduir en una millora tant en la freqüència com en la qualitat dels trens d’aquesta línia, el traçat de la qual té una part al Bages i a l’Anoia.

L’encàrrec de l’executiu incorpora un el pla de negoci i una autorització per a la contractació i el manteniment integral de nous trens per valor de 65 milions d’euros. Es volen duplicar freqüències de trens de Lleida a Cervera i passar de les 6 actuals a 12. Fins a Manresa es passarà de 3 a 5 freqüències. Per això es compraran quatre trens i també es construirà una central operativa on es farà la gestió i manteniment tant dels dispositius d’aquesta línia com dels dos que té la de la Pobla i d’un tercer que s’ha encarregat per deixar-lo de reserva.

Així, es vol transformar la línia R12 en dues línies contínues que passaran a dir-se RL3 Lleida-Cervera i RL4 Lleida-Manresa. Cal recordar que aquesta línia inclou, a banda de la de Manresa, les estacions de Rajadell, Aguilar de Segarra, Sant Pere Sallavinera i Calaf.

Puigneró ha explicat que se substituiran els trens més antics i s’incorporaran quatre noves unitats, més «sostenibles» i amb serveis a bord, com la connexió a Internet a través del wifi. Amb tot, el Govern treballa amb una previsió de més de 450.000 viatgers el 2026, xifra que representa un 55% de la demanda ferroviària respecte el 2018, les darreres dades anteriors a la pandèmia disponibles.

L’executiu ja va anunciar ara fa un any que iniciaria aquest procés de canvi i que apostava per reforçar el recorregut entre Lleida i Manresa, argumentant que són dos ciutats universitàries amb molts estudiants compartits que haurien de poder agafar el tren cada dia per anar de l’una a l’altra. Així mateix, també es pretén incentivar a aquells veïns del Bages que vulguin anar a Madrid o alguna altra part de l’Estat amb l’alta velocitat perquè ho facin a través de l’estació Lleida-Pirineus.

A banda de l’ampliació de freqüències, el canvi es fixa com a objectius millorar la cadència dels trajectes, per tal que estiguin millor distribuïts al llarg del dia; potenciar l’oferta en hora punta del matí; afavorir una major fiabilitat, puntualitat i qualitat del servei; incrementar les opcions de connectivitat amb el Bages des de l’àmbit de Lleida i facilitar la connectivitat amb el nucli de Rodalies de Barcelona mitjançant un intercanvi d’entre 5-10 minuts; millorar la coordinació i connectivitat a Lleida, tant amb els serveis d’alta velocitat com amb la línia Lleida-Balaguer-la Pobla; afavorir l’eficiència i la velocitat comercial amb parades discrecionals en estacions que tinguin una demanda més baixa; i coordinar-se i complementar-se amb el transport públic per carretera d’una manera més eficient.

El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, va aprofitar l’anunci d’ahir per emplaçar el govern espanyol a concretar el «traspàs complert» de Rodalies després del «traspàs de fireta del 2009» i ha deixat clar que ho plantejarà en cada reunió bilateral amb l’executiu de Pedro Sánchez. «La ciutadania no es mereix l’actual servei que està prestant Renfe a Catalunya», va subratllar.