La CUP de Santpedor ha presentat una moció on demana, en un únic punt, que l’Ajuntament emprengui la gestió directa de la totalitat del servei de gestió i manteniment dels equipaments esportius municipals. Es tracta d’instal·lacions com ara la pista poliesportiva, les piscines municipals, les pistes de tennis i també la consergeria d’equipaments culturals com l’auditori, que fins ara estan gestionats per una empresa a la qual el consistori li té feta la concessió.

La CUP argumenta que aquests equipaments «són bàsics pel teixit associatiu del poble, així com pel dia a dia de moltes veïnes» i que per aquest motiu considera que «cal apostar per fórmules de gestió que no es basin en el benefici privat».

Per a aquesta formació, la municipalització del servei comportaria «millores en l’eficiència de la gestió i el tracte amb els usuaris, així com garanties pels drets laborals de les treballadores que en formen part». I subratlla que «altres municipis propers, com ara Navàs, Sallent, Berga o Solsona utilitzen aquesta forma de gestió».

Segons concreta la CUP, l’actual contracte del servei va finalitzar el passat 1 d’octubre de 2021 «després d’esgotar el màxim legal de 8 anys, incloent-hi dues pròrrogues». Per aquest motiu argumenta que actualment el servei es troba en període de pròrroga forçosa «al no haver-se fet cap altre licitació ni canvi en el model de gestió».

La moció es debatrà i votarà en el proper ple ordinari que se celebrarà presencialment el dimarts 26 d'octubre.