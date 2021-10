La plataforma veïnal que defensa la construcció de la futura biblioteca de Súria a Cal Pau sosté que la decisió d’ubicar-la al solar de l’antic cinema Califòrnia que ja ha pres el govern del PSC (ara en minoria des que fa uns mesos en va fer fora els seus socis del GIIS) en retardarà excessivament la construcció.

La plataforma reclama la necessitat de poder disposar aviat d’aquest nou equipament, i insisteix que l’opció de Cal Pau ja disposava d’un projecte, que ara s’ha d’encarregar de nou. Per contra, entén que la construcció d’un Servei d’Atenció Integral a la gent gran en l’Àmbit Rural (SAIAR) que el PSC té decidit d’impulsar a Cal Pau «no està justificada» perquè les necessitats d’aquest servei ja estan cobertes amb el centre de dia de la residència Bell Repòs i amb l’esplai de la Caixa. En qualsevol cas, considera prioritària la nova biblioteca, i malgrat que el govern manté ferma la seva decisió de fer el SAIAR a Cal Pau i la biblioteca al Califòrnia, «encara no perdem l’esperança», apunta un dels portaveus de la plataforma, Miquel Sala, que insisteix en un canvi de plantejament abans no sigui irreversible.

Sala sosté que el procés per fer la biblioteca a l’antic Califòrnia és a les beceroles, tenint en compte que tot just s’ha obtingut el permís d’Urbanisme per poder-hi edificar els metres necessaris, «però cal l’espai d’aparcament darrere els horts que s’ha d’adquirir i possiblement s’haurà d’expropiar si no està tothom disposat a vendre». Per altra banda, diu que tot just s’acaba de treure a licitació la redacció del projecte, i critica que ho hagi impulsat l’actual govern tot i estar en minoria i per un import de més de 300.000 euros «que pagarem els suriencs», i en aquest sentit recorda que es va fer una campanya de recollida de firmes en què «1.200 persones havíem demanat que es fes la biblioteca a Cal Pau».

«Ja hi ha un centre de dia»

Més enllà d’això, i segons expressa en un escrit, la plataforma Cal Pau Biblioteca no rebutja frontalment la construcció d’un SAIAR, però considera que ara per ara «no té raó de ser destinar fons públics a la creació d’un nou servei de centre de dia quan aquest ja s’està prestant al nostre municipi des de fa anys». El servei en qüestió s’ofereix a la residència Bell Repòs que, segons la plataforma, «absorbeix amb escreix la demanda actual i té capacitat per atendre, si és el cas, futures demandes». En total, ara hi ha 30 places de centre de dia, enfront de les 20 que té Sallent, les 15 de Navarcles, les 12 de Navàs, o les 10 de Cardona, segons dades recollides per la mateixa plataforma.

En aquest sentit, el col·lectiu insisteix que, al seu parer, l’espai de Cal Pau seria més idoni per a la biblioteca, entre altres coses per la seva «centralitat», que la plataforma valora com un factor clau. Entén que podria suposar «un pol de dinamització cultural i econòmica i de reactivació del comerç local», i que, a l’hora, «permetria relligar i endreçar urbanísticament tot aquest sector (que inclou la plaça Sant Joan, l’estació d’autobusos, l’església, el Centre Sant Salvador i el Teatre Foment Cultural) amb equipaments ubicats tots ells al carrer Sant Antoni Maria Claret, que al llarg d’aquests darrers anys s’ha anat degradant».

L’enderroc, en marxa

L’Ajuntament de Súria ja ha iniciat el procés per enderrocar l’edifici de Cal Pau, on finalment el govern està decidit a construir-hi el SAIAR per a persones grans.

De moment, s’ha publicat la licitació dels treballs de demolició, que afecten una superfície construïda total de 2.100 metres quadrats. Les obres es desenvoluparan en cinc fases degut a la complexitat de la construcció, i un cop iniciades, es preveu que tinguin una durada d’uns quatre mesos.

Paral·lelament, el govern de Súria ha tret a licitació el concurs per a la redacció dels projectes bàsic i executiu i direcció d’obres, estudi de seguretat i salut, projecte d’activitats i ambiental de les obres de construcció de la biblioteca a l’espai ubicat a la cantonada del carrer Pius Macià i el carrer Magí Fàbrega (l’antic Califòrnia). Contempla dues modalitats de participació, i entre els requisits, s’ha d’haver redactat un projecte de característiques similars (d’una superfície mínima de 1.000 m2) i haver-ne assumit la direcció d’obra.