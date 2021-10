El grup municipal de Gent Fent Poble, que és a l’oposició a l’Ajuntament de Sant Fruitós, ha entrat pel registre un document amb 19 propostes per a les ordenances fiscals del 2022, que plantegen per «portar als sanfruitosencs cap a una recuperació social i econòmica en un any que ja podem pensar que pugui ser postcovid».

Segons exposa aquesta formació, la seva proposta incideix en millores sobre l’IBI, l’IAE, les plusvàlues urbanes, l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i taxes com la de terrasses de bars i restaurants i extensió de comerços, la referent a parades i casetes de venda, la de llicència de taxi, la del Servei d’Ajuda Domiciliària (SAD) i la d’escombraries.

Gent Fent Poble la defesa com una proposta d’ordenances Fiscals «pensant en el major benestar de les persones i en una fiscalitat més ajustada per les activitats del nostre municipi».