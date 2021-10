El grup municipal de Junts per Sant Vicenç, que és l’únic grup de l’oposició a l’Ajuntament, s’ha mostrat crític amb la proposta d’ordenances fiscals que ha aprovat el govern tripartit del municipi (ERC, PSC i SVCeC). En un comunicat, Dani Mauriz, portaveu de la formació, ha argumentant el vot en contra que van emetre en el ple en aquest punt per tres motius: «per l’increment d’IBI a més de 3.000 immobles per valor de més de 49 euros de mitjana de rebut per a cadascun d’ells; per l’eliminació de la bonificació de les terrasses dels bars i restaurants; i per perdre una nova oportunitat de retornar la taxa d’escombraries al valor del 2019».

Respecte a l’IBI, Mauriz manifestava que «no té cap sentit que els valors cadastrals totals es redueixin quasi el 20% i, per contra, els ingressos de l’Ajuntament s’hagin mantingut».

Junts també defensa el manteniment de la bonificació de les terrasses per als bars i restaurants que s’havia introduït durant la pandèmia perquè, segons Mauriz, «la pandèmia encara no ha passat, i no sabem si hi haurà algun altre tancament o restricció. Aquest sector prou ha patit durant molts mesos per no seguir-los ajudant».

El portaveu de Junts per Sant Vicenç també posa en relleu el seu rebuig pel fet que el govern tripartit «perdi una nova oportunitat de retornar a la taxa d’escombraries a 2019, just abans de l’increment de pràcticament 10 euros que van fer poc després d’accedir al govern».