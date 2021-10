Navàs va fent petites passes per definir el futur mapa educatiu que ha de sorgir de la integració dels centres públics i privats del municipi de cara al curs vinent després de l’anunci, a principi d’any, que l’Escola Diocesana i el col·legi Sant Josep s’incorporaran a la xarxa pública. L’Ajuntament, a petició del departament d’Educació, ja va aprovar aquest estiu la creació de la taula local de planificació educativa, l’òrgan que planificarà la nova estructura. A principi de curs, el consistori es va reunir amb els Serveis Territorials d’Educació per posar les bases de la mesa, que farà la primera reunió el proper 8 de novembre.

Les eleccions del mes de febrer passat, que van portar canvis a la conselleria d’Educació, i el període de transitorietat que viu el Bisbat de Solsona (propietari de l’Escola Diocesana) han fet endarrerir les negociacions per definir el futur educatiu de Navàs, que el curs vinent hauria de tenir tota l’oferta educativa pública, en virtut del preacord que van signar l’Ajuntament, Educació i la titularitat de l’Escola Diocesana de Navàs Fundació Privada per integrar a la xarxa pública el Col·legi Sant Josep i l’Escola Diocesana, els dos centres concertats que hi ha actualment al municipi.

El consistori es va reunir fa unes setmanes amb la nova directora dels Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix, per fer una primera presa de contacte i posar les bases de la taula que ja té data per fer la primera reunió: el 8 de novembre. Segons l’alcalde de Navàs, Genís Rovira, el consistori li va fer arribar la seva «preocupació» pel retard en l’inici de la planificació tenint en compte que el preacord preveu que el curs vinent tot l’ensenyament del municipi ja sigui públic. També va insistir en la necessitat que el departament negociï amb la fundació de l’Escola Diocesana de Navàs, propietat del Bisbat de Solsona, per concretar l’adquisició dels equipaments dels centres concertats que passaran a ser públics. Rovira considera que «si no tenim això clar no podem tenir clar el projecte educatiu» i assegura que el departament es va comprometre a intensificar les negociacions.

La taula local de planificació està regida per un decret de la Generalitat i és integrada per l’alcalde i la direcció dels serveis territorials del Departament d’Educació, que n’exerceixen la presidència. També en formen part la regidora i el tècnic municipal d’educació, l’inspector o inspectora que presideixi la comissió de garanties d’admissió, el responsable de la planificació educativa i un tècnic de planificació, en representació dels serveis territorials.

Vinculada a la taula també hi ha prevista la creació d’una comissió de participació amb representants de la titularitat i les direccions dels centres concertats i públics, les famílies d’alumnes i representants sindicals del professorat. D’altra banda, des del consistori es va demanar la creació d’una comissió pedagògica «oberta a més gent que pugui donar idees i el seu punt de vista a la comissió participativa i que aquesta ho elevi a la taula», ha explicat Rovira.

La nova taula i la comissió tindran el repte d’integrar la formació dels dos centres de l’Escola Diocesana (l’EDN i el col·legi Sant Josep) amb la resta de centres educatius públics: l’Institut Escola Sant Jordi i la llar d’infants municipal Quitxalla. Així, el municipi disposarà d’una oferta formativa 100% pública en totes les etapes educatives.