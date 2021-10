El PSC de Sant Joan de Vilatorrada, soci de govern amb els independents d'Alternativa (que tenen l'alcaldia en aquest municipi), ha fet balanç dels dos anys i mig de mandat i en destaca, entre altres, la feina que s'ha fet en la gestió de la pandèmia, l'augment de les partides socials, la implementació de les noves tecnologies, o el reforç dels convenis amb entitats joves, entre altres. L'acte, celebrat aquest divendres a la capella del mas Sant Joan, ha reunit militants i simpatitzants i alcaldes i alcaldesses socialistes de tota la comarca.

En les seves intervencions, les regidores i el regidor socialista que integren l’equip de govern van repassar àrea per àrea l’acció de govern duta a terme i, amb el programa electoral a la mà, van afirmar que "s’ha assolit més del 70% del programa en aquelles àrees de les que en són responsables”.

El grup socialista lidera les regidories de l’Ajuntament: Educació, Serveis Socials, Salut, Igualtat, Infància, Joventut, Gent Gran, Participació, Cooperació i Barris, així com també les regidories de Tecnologies, Organització i Transparència.

La regidora i portaveu del grup, Elia Tortolero, va celebrar l’augment del 16% en les beques escolars, així com l’augment del 77% en el pressupost d’igualtat respecte les partides del darrer mandat Junts-ERC. L’augment de les partides socials també s’ha experimentat en l’àrea de Serveis Socials on la regidora Paqui García va recordar que el pressupost per subministraments bàsics i les ajudes individualitzades s’han incrementat en un 44 i 33% respectivament. En aquest sentit, Garcia va fer especial èmfasi en l’esforç “colossal” que l’equip de govern i el personal de serveis socials i la residència Atzavara han hagut de dur a terme en el transcurs de la pandèmia.

La creació de la setmana de la infància, les jornades d’emprenedoria femenina La Filadora, els Vespres a l’Era del Mas Llobet i la renovació i millora en els equipaments públics com la residència, la ludoteca o l’Espai Jove suposen, en paraules dels regidors, un “aprovat amb molt bona nota” de la seva gestió en un àmbit tant important com és el social.

D’altra banda, el regidor Àngel Sáez va afegir que la implementació de nous dispositius tecnològics com les càmeres lectores de matrícules, la renovació de la pàgina web municipal, la redacció de l’estratègia de ciutat intel·ligent, el compliment en matèria de transparència o l’impuls de la creació de la futura Oficina d’Assistència Ciutadana (OAC) completen l’acció de govern més enllà de l’àmbit social.