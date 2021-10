Els carrers de Sant Joan de Vilatorrada es van tornar a omplir ahir com feia mesos que no es veia en una fira en aquest municipi. La novena edició d’Embarrats, que recrea la vida al poble de començament del segle XX en ple auge de l’activitat fabril, ha pogut recuperar aquest cap de setmana pràcticament el seu format habitual després que el Procicat relaxés les restriccions fa uns quants dies, i això s’ha traduït en una recuperació de l’ambient festiu al carrer, tot i que, en general, encara s’actua amb prudència i les mascaretes són ben presents en espais estrets i en espectacles amb certes aglomeracions. L’any passat, en plena pandèmia, el certamen es va limitar a les visites teatralitzades a les fàbriques històriques de Cal Gallifa, el Burés i el Borràs, sense activitats paral·leles a l’aire lliure.

Precisament, aquestes teatralitzacions van donar el tret de sortida a la fira divendres al vespre, i ja van ser una primera mostra «que el públic tenia ganes de poder tornar a celebrar un certamen com aquest amb una certa normalitat», apuntava ahir l’alcalde, Jordi Solernou. I és que, si bé s’ha mantingut el format de grups reduïts de l’any passat, s’ha ampliat lleugerament el nombre de persones per sessió, i tot i així no s’ha donat l’abast. Divendres es van fer 8 sessions amb grups de 30 persones, i es va omplir, i ahir al migdia ja s’havien exhaurit totes les entrades per a les sessions del vespre, que, a més, s’havien ampliat a 9 i a 35 persones per grup respecte de divendres per donar resposta a tota la demanda.

A més de les visites teatralitzades a les fàbriques, que és un dels grans reclams de la fira, l’edició d’enguany recuperava l’essència al carrer, i la resposta de veïns i visitants ja es va notar de bon principi. Ahir al migdia era difícil trobar aparcament, i el centre de la vila, on es concentrava l’activitat, s’anava atapeint a mesura que avançava el matí, i això mateix va passar a la tarda.

Després del parèntesi de l’any passat, enguany es recuperava el mercat d’artesans al carrer del Riu i als voltants de Cal Gallifa, i la mostra del comerç local i entitats, amb més de mig centenar de parades. No és la xifra de les edicions prepandèmia «perquè hem volgut mantenir distàncies entre paradistes i perquè no hi ha hagut prou temps d’organitzar-ho millor, però s’hi acosta», apuntava ahir el director de la fira, Miquel Riera. I és que inicialment es treballava pensant en un format restrictiu i reduït, similar al de l’any passat, fins que el Procicat va anunciar fa quinze dies l’aixecament de mesures «i ens vam posar a treballar de pressa i corrents per poder oferir una fira el màxim d’àmplia possible, i que considerem que conté cap al 70%» del que podríem haver ofert en una situació de normalitat», afegeix.

A banda de les parades al carrer, a última hora també s’han reincorporat propostes que inicialment no es preveien a l’edició d’Embarrats d’enguany, com els jocs tradicionals a la plaça Major, espectacles familiars al carrer i a la Taverna, les passejades musicals per ambientar la fira amb Xarop de Canya, i les visites guiades i itinerants (no teatralitzades) que es faran avui a les fàbriques. Enguany igualment es recuperen les representacions que recreen la vida del poble a començament de segle i que també es faran avui pels carrers.

Algunes d’aquestes propostes es reserven per a la jornada central de la fira, avui diumenge, però el preludi d’ahir ja va omplir els espais on hi havia activitat. El carrer del Riu amb les parades era un formiguer a les hores punta de la fira, i en alguns moments no quedava cap joc lliure a l’espai de ludoteca que es va habilitar a la plaça Major.

«Fa quinze dies ni pensàvem, ni teníem la intenció de fer aquest tipus de fira», recordava Riera, satisfet per la resposta del públic.

De cara a l’any que ve, s’espera poder recuperar totalment el format d’Embarrats amb l’espai gastronòmic, pràcticament l’única proposta que enguany encara no s’ha reintroduït.

Es tracta d’una iniciativa que vol potenciar el producte de proximitat, amb degustacions, demostracions «i molta participació de la gent», però «era molt complicat d’organitzar en pocs dies» i se n’ha prescindit, amb la idea de potenciar-ho l’any que ve «com un eix diferenciador de la fira, juntament amb les representacions teatralitzades».

Les visites a les fàbriques preserven la causa solidària

Igual com es va fer l’any passat, l’edició de la Fira Embarrats d’enguany manté la causa solidària en les visites teatralitzades que es van fer divendres i ahir a les tres fàbriques històriques del municipi, i que van esgotar les entrades. L’organització proposa una aportació mínima de 3 euros a tots els visitants, i els diners recollits van destinats íntegrament al projecte del banc d’aliments que l’Ajuntament de Sant Joan i Creu Roja gestionen al municipi. Aquestes visites giren cada any a l’entorn d’alguna història fictícia però lligada al passat industrial del poble. Aquesta vegada s’ambientaven en la lluita obrera del 1919 i 1920.