Conscient de l’interès que desperta entre veïns i visitants el patrimoni industrial que conserva la població amb les tres antigues fàbriques de Cal Gallifa, Cal Burés i Cal Borràs, l’Ajuntament de Sant Joan vol aprofitar aquests elements i l’entorn del riu com un actiu turístic i divulgatiu de la història industrial del municipi que vagi més enllà de mostrar-los al públic cada any per la Fira Embarrats.

Es tracta de propietats privades, amb qui l’Ajuntament voldria acordar mitjançant un conveni la possibilitat d’ampliar-ne els usos. «Es tracta de fer visible aquest patrimoni per poder-hi fer activitats durant tot l’any, obrir-lo a les escoles, i explicar-ne la història i què han suposat aquestes fàbriques per a Sant Joan», apunta l’alcalde, Jordi Solernou. També s’hi podrien fer xerrades i activitats i tematitzar-les, «però ens cal un projecte d’estructura que encara estem treballant», hi afegeix la regidora de Comerç, Consum, Turisme i Promoció Econòmica de Sant Joan, Laura Trench.

Un primer pas de cara a fer promoció d’aquest passat industrial s’ha fet en el marc de la fira d’enguany, després que ahir es va organitzar una sessió extraordinària de visites teatralitzades a les tres fàbriques per a personal de la Diputació, que també va visitar la fira. Es tracta d’un bus a cegues organitzat des del mateix Ajuntament amb la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya.

Tot plegat és a les beceroles, insisteix l’alcalde, però «està sobre la taula» de cara a desenvolupar possibles propostes per portar a terme en propers mandats, amb voluntat de donar continuïtat al Pla de Desenvolupament Turístic que ja es va començar a dissenyar en el mandat anterior –en què governaven Junts i ERC–, i que ja apuntava com a grans actius el Pla de Bages i el passat industrial al voltant del riu Cardener.

El conjunt de propostes que puguin sorgir es podrien lligar a un projecte més ampli en coincidència amb la celebració, prevista per a l’any que ve, del mil·lenari de Sant Joan, que en realitat va ser el 2020 però va coincidir en plena pandèmia i no es va fer res. Es tracta del mil·lenari del Mas Sant Joan «i possiblement també el de Sant Martí», apunta l’alcalde, si bé no està tan clar perquè ara per ara no s’ha trobat documentació que ho pugui acreditar amb certesa.

De moment, l’Ajuntament no té decidit què es farà en aquesta commemoració perquè «és una proposta molt embrionària», però s’hi treballarà, apunta l’alcalde.

Un possible museu a l’horitzó

Més a llarg termini, el Pla de Desenvolupament Turístic de Sant Joan també inclou la possibilitat d’habilitar un museu lligat a la història del municipi i en què hi podria tenir una especial cabuda el passat industrial, amb peces antigues, maquinària i elements de les fàbriques que es puguin conservar, si bé abans caldria documentar-ho.

La idea del museu encara és més embrionària, apunta Solernou, però admet la necessitat de disposar d’un equipament que es podria obtenir de la rehabilitació del Mas Llobet, per exemple, «per adequar-hi una sala de cultura, i un espai també per als gegants...».