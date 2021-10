Súria ha perdut aquest diumenge l’artista Mabel Nieto Agüera, que ha mort als 59 anys a causa d’una malaltia. La seva pèrdua ha sigut molt sentida al poble, on vivia des del 1984, i d’on també va ser regidora a l’Ajuntament pel grup independent GIIS (aleshores GIS) entre el 2007 i el 2011. El funeral tindrà lloc aquest dilluns a 2/4 de 5 de la tarda a la parròquia de Sant Cristòfol de Súria.

Artista de professió, Mabel Nieto havia dedicat la seva vida especialment a la pintura i l’escultura, després de formar-se a l’escola d’Arts i Oficis de Manresa i a la Llotja de Barcelona i Vic. Durant temps va compaginar les seves obres amb la docència en tallers i escoles, i va protagonitzar nombroses exposicions tant a Súria com a Manresa, i també a l’estranger, en bona part de la mà del Cercle Artístic de Manresa, del qual havia format part de la junta. També participava en els Jardins de Llum per les Festes de la Llum de Manresa i era aficionada a la fotografia.

La seva etapa política la va portar a l’Ajuntament com a regidora de l’oposició durant un mandat, del 2007 al 2011 en què hi havia d’alcalde Antoni Julián. Va formar grup amb dues regidores més del GIS: amb la també desapareguda Montse Llop, i amb Natalia Flores, que encara forma part del partit, i amb qui va establir una amistat. Flores recordava ahir Nieto com «una persona molt generosa i que sempre tenia una rialla per a tothom».