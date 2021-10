El Consell Comarcal del Bages planteja modificar la senyalització dels lavabos per fer-los inclusius. La campanya de sensibilització ciutadana s'ha donat a conèixer en el marc de la Diada Internacional per a la Despatologització Trans d’aquest dilluns 25 d’octubre. La iniciativa Lavabos Inclusius reivindica, a través de la senyalització, uns espais respectuosos amb totes les persones, independentment del seu gènere. La consellera de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñán Claret, apunta que “la intenció és superar el binarisme de gènere amb onze icones noves que posen el focus en el que et pots trobar dins el lavabo, fent visible la diversitat de gènere i mostrant una voluntat inclusiva i de reconeixement cap a totes les persones”.

Icones

La campanya inclou les icones d’un vàter, una pica, un urinari, un canviador, un lavabo adaptat, una dutxa, una copa menstrual, un símbol transinclusiu, uns símbols del no binarisme i un amb l’escrit lavabo inclusiu. La campanya està pensada perquè cada espai la pugui adaptar a la seva manera i faci les combinacions de símbols que cregui més convenients. Aquesta campanya s’elabora gràcies al Pla Comarcal per garantir els drets de les persones LGTBI del Bages (2018-2021), que estableix en un dels seus objectius específics garantir el dret de qualsevol persona a no ser discriminat/da en vestuaris i lavabos.

Monòleg

La jornada del 25 d’octubre s’ha commemorat amb la representació del monòleg Middleground, que ha anat a càrrec d’Eloi Casanovas, que ha explicat la seva experiència com a noi trans. El monologuista s’ha adreçat al conjunt de professionals del Consell Comarcal del Bages a través d’una intervenció que ha tractat les batalles que es lliuren amb les expectatives, sobre les normes i les contradiccions, les etiquetes i la pressió social i el paper dels rols a la societat actual.

El Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages reivindica que és més necessària que mai la tasca de sensibilització entre el conjunt de la ciutadania, apunta que cal seguir lluitant per evitar situacions de discriminació, especialment en l’àmbit laboral per a dones trans i donar una atenció i suport el més acurada i concreta enfocada, sobretot, a la situació d’infants i adolescents que segueixen patint situacions de bullying transfòbic, incomprensió o estigmatització social.