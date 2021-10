El lliure accés a les residències de gent gran que permet el nou protocol aprovat recentment per la Generalitat preocupa les direccions dels centres. Així ho han expressat professionals de la Catalunya Central consultats per aquest diari, que celebren la decisió del Govern de flexibilitzar les mesures pel que fa al règim de visites i sortides, però al mateix temps temen que l’entrada sense cap control de familiars pugui posar en risc la salut dels avis, tenint en compte que una part de la població no està vacunada. La majoria s’oposa al passaport sanitari que proposa l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) per considerar-lo «excessiu» perquè suposaria una obligatorietat tant per a professionals com per a familiars per poder accedir als centres, però sí que consideren necessari que, com a mínim, les persones no vacunades demostrin amb un test d’antígens abans d’entrar que no estan contagiades.

«Hem d’aturar el virus a la porta», sosté el director de la residència Sant Víctor d’Artés, Josep Maria Macià, convençut que «un passaport covid ens tranquil·litzaria», si bé admet que «segurament és una mesura molt bèstia». Tanmateix, és partidari, com a mínim, de fer un test d’antígens als familiars no vacunats abans d’entrar. «Cal tenir el màxim de precaució perquè tractem amb persones molt vulnerables» i, en canvi, «ara el familiar pot entrar a l’habitació sense cap test ni certificat previ», i insisteix que això pot ser un perill tant per a la persona a qui es visita com per a la resta. Considera que tot plegat és «una incoherència», com també aquesta major flexibilització, que troba necessària, «però llavors resulta que hem de tenir els avis pràcticament tancats en unitats de convivència».

La directora de la residència Valldaura de Manresa, Montse Corral, és partidària «d’extremar les mesures», però en cap cas «de prohibir» l’entrada al centre, com podria suposar l’aplicació del passaport sanitari que proposa l’ACRA. Entén que no es pot fer una distinció entre familiars, i per això considera que la proposta d’un passport covid és excessiva», si bé diu que s’han de prendre més mesures per als no vacunats, tenint en compte que els usuaris de les residències «són persones molt vulnerables i la malaltia encara pot causar estralls».

Una posició semblant l’adopta la residència de la Sagrada Família de Manresa. Té alguns treballadors no vacunats, però l’important és «que hi hagi establertes unes mesures més intenses» respecte a la resta de personal, que garanteixin que no tenen la covid, apunta la directora del centre, Yesmine Regués, tenint en compte que la vacunació no és obligatòria. Quant als familiars, si bé «a hores d’ara en general més o menys ja sabem qui està vacunat i qui no», admet que la seva entrada a la residència sense cap control com passa ara «és un risc que hem de córrer», però «tampoc podem pas prohibir les visites ni les sortides». Ho trobaria excessiu, si bé veuria convenient recuperar la prova ràpida d’antígens (els TAR) com es feia temps enrere per accedir a les residències. Diu que només caldria per a les persones no vacunades, i «per a nosaltres no seria cap molèstia ni cap temps extra perquè es tracta de quatre famílies comptades».

«Tota mesura sempre és bona», sosté la directora de l’Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona, Rosa Anguera, que posa en una balança «el dret a no vacunar-se i el d’una persona vulnerable a ser atesa per algú que estigui protegit de la malaltia», amb la conclusió que «hem de pensar que el fràgil sempre hi té les de perdre». En aquest sentit, diu que la seva gran aposta «és la vacunació», i no veu malament la proposta d’ACRA, «que seria el desitjable», si bé entén la seva dificultat perquè suposaria una obligació. Tanmateix considera necessàries mesures per garantir al màxim la protecció dels residents, i per això aposta per recuperar les proves d’antígens per als familiars no vacunats com a possible alternativa. Diu que s’ha de facilitar al màxim el contacte entre residents i familiars i aprofitar que ara la situació epidemiològica ha millorat, però «hem patit tant, que, com més garanties hi hagi, millor», insisteix, i també entre els professionals dels centres, que en el cas de la residència solsonina hi ha un «altíssim percentatge» de vacunats. Tanmateix, i en relació amb els treballadors, pensa que s’hauria de mantenir el control que hi havia fins ara, d’una PCR i 2 TAR setmanals, en lloc de reduir-ho a una PCR setmanal com es proposa a partir d’ara. Aquesta és una qüestió que comparteixen altres directors de centres consultats.

La proposta d’ACRA sí que es veuria de molt bon ull en residències com l’Onada de Sant Fruitós. «Hi dono suport al cent per cent perquè no volem tornar a passar pel mateix que fa uns mesos», apunta la seva directora, Anna Bonet, i considera que una mesura com la del passaport sanitari és la millor manera de minimitzar riscos. En relació amb els professionals dels centres (a Sant Fruitós tenen tots la pauta completa), «han d’entendre que treballen amb persones vulnerables», i també apel·la a la responsabilitat dels familiars, a qui exigiria la vacuna, «si no és que tenen alguna patologia que els impedeixi posar-se-la». En tot cas, si això no fos possible, considera necessària una PCR o un test d’antígens negatiu (per exemple, un TAR que es pugui fer a la mateixa residència abans d’accedir-hi). Diu que això hauria de ser exigible «com a mínim per entrar al centre», mentre que si és per endur-se els avis a fora, «ja no ho podem controlar i haurem de córrer el risc».

Per la seva banda, la directora de la residència Nostra Senyora de Queralt de Berga, la germana Ana Isabel Jiménez, diu que «tot el que sigui augmentar la protecció és benvingut», i pel que fa a les persones no vacunades entén que «no haurien de poder entrar lliurement a la residència». Per això aprova mesures «que permetin identificar d’alguna manera que estan nets de la malaltia, com a mínim amb un test d’antígens previ, quan ara ni tan sols es demana això», lamenta. És del parer que «caldria estendre-ho a tothom qui no estigui vacunat», i també als professionals dels centres, si bé en aquest cas, «el cent per cent dels nostres treballadors» tenen la pauta completa, assegura.

El sector considerava «necessària» la flexibilització de les restriccions, però demana prudència

Els professionals de les residències de la gent gran celebren els nous protocols covid establerts per la Generalitat, que, entre altres coses, suprimeixen la durada i el nombre de visitants (tot i que cal cita prèvia), i es permeten visites a les habitacions en els centres de categoria verda (sense cap infectat). A més, els grups de convivència s’amplien fins a 25 persones. Tanmateix, demanen precaució.

«Els residents ho necessitaven, perquè els convé el contacte físic», sosté la directora de la residència de la Sagrada Família de Manresa, Yesmine Regués, si bé admet que «la por al risc hi continua sent». Per això, des del centre es demana el màxim de precaució en les sortides: «Que portin mascareta sempre que es pugui, que intentin evitar llocs amb moltes aglomeracions, i que si es poden endur el cafè a casa o se’l poden beure en una terrassa, millor que tancats al bar».

Per a la directora de l’Onada de Sant Fruitós, Anna Bonet, la situació encara no és òptima per ser un centre completament obert, i «no es pot permetre que els avis es barregin del tot entre ells, ni que els familiars entrin al menjador per jugar plegats al bingo com abans», però valora que a poc a poc hi hagi una obertura.

«Aquesta flexibilització era molt necessària però fa respecte», afirma Rosa Anguera, de l’Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona, i alerta que «un ambient de confort sovint ens dona una falsa sensació de seguretat». Per això sosté la importància «de mantenir-nos a l’aguait».

Més precaució davant el personal sense vacuna

La immensa majoria dels professionals sanitaris que treballen a les residències de gent gran consultades per aquest diari tenen la pauta completa de la vacuna contra la covid-19, però no tothom. En aquests casos, els centres adopten uns protocols més estrictes amb aquest personal per mirar de protegir al màxim els residents, sobretot pel que fa als equips Epi. Sovint se’ls demana que portin pantalles de protecció o mascaretes FFP2 en comptes de les quirúrgiques que pot portar la resta. Alguns directors són crítics amb les noves mesures, que han reduït les proves setmanals exigides als treballadors no vacunats.