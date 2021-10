La incidència de la covid-19 als centres educatius de la Catalunya Central continua caient en picat i la setmana passada, seguint la tendència de l’anterior, va assolir les xifres més baixes registrades des que les aules conviuen amb la pandèmia. La setmana del 18 al 22 d’octubre es va tancar amb només cinc grups confinats, una xifra que suposa el 0,1% del total que hi ha en el conjunt de les comarques del Bages, el Moianès, el Berguedà, el Solsonès, l’Anoia i Osona, que són les que formen administrativament la regió central del Departament d’Educació.

La sisena setmana del curs escolar va registrar, doncs, el nivell més baix d’afectació, tant d’aquest curs com del passat. El moment de menys impacte s’havia donat la setmana anterior (la de l’11 al 15 d’octubre), amb set grups aïllats a casa, i el moment de menor incidència el curs passat va ser durant l’última setmana lectiva, quan n’hi va haver 12 en quarantena.

Tenint en compte que en el primer trimestre del curs passat hi va arribar a haver 239 grups confinats a final d’octubre, l’afectació actual és residual i els cinc grups en quarantena en el conjunt de la regió només suposen el 0,1% dels 3.797 que hi ha en total. D’aquests, 3 corresponen a la comarca d’Osona, mentre que el Bages en va tenir un a l’institut Guillem Catà de Manresa i l’altre va ser al Berguedà amb una classe en quarantena a l’escola Sant Joan de Berga.

Tres de les sis comarques de la regió han tancat aquesta sisena setmana amb ni un sol grup confinat. És el cas de l’Anoia, el Moianès i el Solsonès. Les dues darreres, a més, encara no n’han tingut cap des de l’inici d’aquest curs, el 13 de setembre passat. Si hi afegim les demarcacions que formen part de l’àrea d’influència de Regió7, aquesta afectació zero des de l’inici de curs també es dona a l’Alt Urgell on fins ara no hi ha hagut cap grup en quarantena. A la Cerdanya, tampoc n’hi ha cap des de fa tres setmanes.

Pel que fa a les xifres al conjunt de Catalunya, els grups escolars confinats han baixat a 65, quatre menys que el registre anterior. Representen el 0,09% dels aproximadament 72.000 totals.

El Govern vol el pati sense mascaretes La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va explicar que el Govern ha demanat al Ministeri de Sanitat que els infants amb edats compreses entre els 6 i els 12 anys es puguin treure les mascaretes a l'exterior, per exemple als patis de les escoles. «Creiem que ho estan valorant i veurem quin és el seu posicionament, que ho revisin i que tinguin en compte que el marc legislatiu actual ens condiciona», va dir.