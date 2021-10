L’ICS a la Catalunya Central està portant a terme una recerca, liderada per la metgessa Anna Escalé, que estudia si la intel·ligència artificial pot ser útil com a eina diagnòstica de suport de les lesions cutànies a l’atenció primària a Catalunya.

Les malalties dermatològiques representen un problema de salut rellevant. Els models d’aprenentatge automàtic (AA) són una eina de suport diagnòstic mitjançant l’anàlisi d’imatges, sobretot per a la detecció i la classificació del càncer cutani. Per això, l’objectiu de la recerca liderada per la metgessa i investigadora Anna Escalé passa per validar un model d’aprenentatge automàtic d’anàlisi d’imatges. La validació es realitza a partir de la comparació entre els diagnòstics de professionals de medicina de família i de dermatologia i la de l’algoritme (aprenentatge automàtic).

Escalé, que és també la presidenta del Col·legi de Metges al Berguedà, impulsa un estudi prospectiu amb 100 pacients consecutius que fan una consulta per una lesió cutània a l’atenció primària de la Catalunya Central. El professional que rep el pacient a la consulta fa fotografies de les lesions i les introdueix a la interfície, que li proporciona els cinc diagnòstics més probables. Les mateixes fotografies s’envien com a consulta a teledermatologia, un circuit habitual a la zona. Finalment, es compararan les valoracions del professional de medicina de família, els resultats del model d’aprenentatge automàtic (Autoderm®) i les valoracions dels professionals de dermatologia i, d’aquesta manera, es pot calcular la precisió, la sensibilitat i l’especificitat del model d’aprenentatge automàtic.

Es tracta d’un estudi pilot que compta amb la col·laboració dels professionals del servei de Dermatologia de la Fundació Althaia i de Salut Catalunya Central - Hospital de Berga, que treballen de forma coordinada amb Medicina de Família de l’atenció primària, en concret amb els professionals dels equips del Baix Berguedà, Navàs-Balsareny, Moià, Sant Joan de Vilatorrada, Monistrol de Montserrat i Súria. Tots aquests professionals col·laboren en la recollida de dades i, per tant, estableixen el punt de partida dels 100 casos de l’estudi pilot.

Els models de dermatologia d’AA pretenen fer l’atenció primària més eficient, perquè redueixen el nombre de derivacions innecessàries a Dermatologia; comporten un diagnòstic més ràpid i mantenen la precisió i seguretat del pacient. De fet, a través d’aquest estudi pilot s’avalua la precisió diagnòstica i l’eficàcia d’aquests models d’AA per poder-los implantar a l’atenció primària properament.

La recerca també vol detectar quines lesions cutànies manquen en el model actual, en el qual consten 44 patologies.

L’estudi, que és prova pilot, a les Jornades de TIC Salut

Anna Escalé serà una de les ponents a les XI Jornades R+D+I TIC Salut Social (que tenen lloc els propers 27 i 28 d’octubre en format virtual), on hi explicarà la seva recerca. Les Jornades tenen com a eix central de debat el nou paradigma que suposa la intel·ligència artificial en l’atenció a la persona i pretenen ser un fòrum de debat al voltant de les TIC en els àmbits de la salut i en el social, per aprofundir en la transferència de coneixement i recerca.