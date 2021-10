Una trentena de responsables benedictins, entre abats i abadesses, superiors i superiores, priors i priores d'Espanya i Portugal s'han reunit durant tres dies al monestir de Montserrat per compartir formació i establir vincles de fraternitat entre les diferents comunitats. Segons ha informat la Unió de Religiosos de Catalunya, el monestir de Santa Maria de Montserrat ha acollit la XI Trobada Ibèrica d'abats i abadesses benedictins, que comprèn les comunitats benedictines dels dos països.

L'amfitrió de la trobada ha estat el nou abat de Montserrat, Manel Gasch, acompanyat del seu predecessor, Josep Maria Soler, a més de l'abadessa del Monestir de Sant Benet de Montserrat, M. del Mar Albajar. També hi han participat la priora del Monestir de Sant Daniel de Girona, Assumpció Piferrer, i l'abadessa de Sant Pere dels Puel·els, M. Esperança Atarés.

La trobada ha comptat amb dues sessions de formació per aprofundir en el context i realitat que envolta les comunitats. En la primera sessió, el jesuïta Diego Molina ha tractat la situació del monacat en el context actual, repassant els reptes d'avui, i ha destacat "la situació de precarietat actual i el desafiament de les comunitats per mantenir l'equilibri sabent adaptar-se a l'actualitat del moment, en contrast amb la proposta monàstica".El jesuïta ha subratllat "la necessitat de formar-se i actualitzar-se constantment, amb el dinamisme de mantenir la identitat benedictina com a proposta pel món".

En la segona sessió, el religiós, José Carlos Bermejo, ha tractat sobre la psicologia de l'envelliment i del patiment des d'una clau més teològica."La formació obre horitzons i ens actualitza en temes que ens afecten tant als superiors com a la comunitat", segons ha destacat l'abadessa de Sant Benet, Mª del Mar Albàjar.

Ha apuntat que els fruits d'aquesta trobada són que "possibilita l'intercanvi d'experiències comunitàries i de servei i per aprofundir en els vincles entre benedictins i benedictines".

En aquest sentit, Albàjar ha remarcat que per als superiors ha estat "un bon entorn per compartir els reptes de ser superiors en comunitats més afeblides i en un entorn complex" i una "convivència per ser més conscients de la xarxa monàstica existent".

Durant la trobada, han fet una visita cultural i espiritual a la Casa d'Espiritualitat de Manresa, on han aprofitat l'ocasió per contemplar les pintures de Rupnik exposades amb motiu del cinquè centenari.