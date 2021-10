El grup municipal Nou Castellnou, vinculat al PSC i que és a l’oposició en aquest Ajuntament, considera «urgent» la necessitat de reparar el vial que connecta Castellnou amb Santpedor, i que fa de carretera tot i que es tracta d’un camí asfaltat i de titularitat municipal a l’espera que l’assumeixi la Diputació a partir del 2024.

El PSC denuncia «les males condicions» en què es troba actualment aquest vial «per l’existència de forats, irregularitats en el terreny, i alts i baixos que provoquen greus problemes de circulació i poden ser motiu d’accident». Per això demana que s’hi actuï mentre no es faci el traspàs de la titularitat, i en aquest sentit, el partit ha iniciat una campanya de recollida de signatures (amb la qual assegura que ja compta amb més de 700 signants) per reclamar aquesta urgència, tenint en compte que «és un camí utilitzat per milers de vehicles cada setmana», la qual cosa «produeix desperfectes constants».

Els dos municipis actuaran

En paral·lel a la reclamació feta pública pel PSC, l’Ajuntament de Santpedor ja ha anunciat que està tramitant actuacions de millora en aquest vial que comunica els dos municipis fins a la urbanització del Serrat, i diu que hi està treballant amb l’Ajuntament de Castellnou. La idea és reparar els trams d’asfaltatge malmès i millorar-ne la seguretat. Malgrat tot, i en aquesta mateixa línia, Nou Castellnou preveu presentar una moció al proper ple demanant aquest compromís amb un conveni de manteniment del vial entre els dos ajuntaments.