Sallent traurà l’històric envelat del carrer Verge del Pilar i el traslladarà en un solar darrere les pistes de tenis. L’operació, que s’ha aprovat recentment per part de la junta de govern local, deixarà completament lliure un sector d’uns 4.000 metres quadrats on s’han d’ubicar els habitatges pendents de construir per als últims veïns que encara queden al barri de l’Estació.

L’envelat, que durant dècades ha servit d’equipament per a activitats diverses més enllà de la festa major, mantindrà els seus usos un cop reubicat «com a espai polivalent per a les entitats, concerts, activitats esportives o sopars...», apunta l’alcalde, Oriol Ribalta, si bé no descarta que mentre duri el trasllat s’hagin d’aturar algunes propostes, com la gimnàstica que ara s’hi fa, per falta d’espais alternatius viables. Tanmateix, i si res no ho alenteix, la intenció és que de cara a començament d’estiu ja es pugui disposar completament de l’envelat al seu nou espai «que donarà molt joc» per poder encabir activitats complementàries a les que es puguin fer al complex cultural de la Fàbrica Vella, que es va estrenar fa pocs anys.

Els treballs de desmuntatge i muntatge al nou emplaçament es preveuen realitzar durant el primer semestre de l’any que ve, tot i que no se sap quant duraran perquè no és clar què es podrà aprofitar i què no. La idea és conservar tant com es pugui l’estructura actual, però en el moment de desmuntar-lo «potser veiem que hem de renovar algunes peces» tenint en compte la seva antiguitat, apunta l’alcalde. Sigui com sigui, les dimensions seran les mateixes, i es preveu que el trasllat que ara es farà sigui definitiu. Aquesta permanència ha estat un factor clau que ha portat l’actual govern d’ERC a decantar-se per l’espai de darrere les pistes de tenis i no per la zona de l’escorxador com pretenia l’anterior govern de JxS. I és que, segons Ribalta, l’ACA ho desaconsellava tenint en compte que l’escorxador és una zona inundable, i al tractar-se d’un equipament permanent hauria calgut deixar una obertura, «quan el que busquem amb un envelat és que estigui tot cobert».

Pendents de l’Incasol

El trasllat de l’envelat és conseqüència de l’acord que l’Ajuntament i l’Incasol van signar el 2009 per donar resposta a les famílies del barri de l’Estació que es van acollir a l’opció de rebre una parcel·la urbanitzada i una indemnització econòmica per compensar la pèrdua del seu habitatge amb el desallotjament forçat pel risc d’esfondrament. Es tracta dels veïns de les tres úniques cases que encara queden habitades al barri, a qui l’Incasol els cedirà les parcel·les perquè es puguin construir el nou habitatge.

Abans s’haurà de procedir a la cessió dels terrenys per part de l’Ajuntament a l’Incasol, que ja està prevista, però no s’ha formalitzat oficialment a l’espera que l’Incasol faci efectiva la permuta acordada amb l’Ajuntament, per la qual li cedeix un solar al carrer del Molí. També caldrà urbanitzar tot el sector abans de condicionar les cinc parcel·les que s’hi ubicaran (tres per als veïns de l’Estació).