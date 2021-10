Les obres de la nova rotonda a l’entrada sud del centre urbà de Súria, a l’alçada de l’accés a l’empresa ICL, donaran lloc a noves afectacions de mobilitat entre dimarts 2 i divendres 5 de novembre, coincidint amb el desenvolupament de treballs d’asfaltatge. Per regular la circulació durant aquest període hi haurà tres semàfors d’obra situats als accessos, amb un sol carril de circulació i pas alternatiu de vehicles. Es preveu que a partir del dissabte 6 de novembre ja hi hagi la circulació habitual d’una rotonda, tot i que es continuaran fent treballs fora de la calçada. El plànol de l’àrea afectada per aquesta nova fase de les obres és el següent: