Cardona ha fet el penúltim pas per poder implantar un nou model de recollida de les deixalles al municipi a través del sistema conegut com a porta a porta. En el ple que s’ha celebrat aquest dimarts al vespre, l’Ajuntament ha donat llum verd a l’adjudicació d’aquest servei, conjuntament amb el de transport de residus i neteja viària. D’aquesta manera, el nou model es podrà començar a implantar a final d’any o a principi del vinent.

Es tracta d’un model cada cop més generalitzat que consisteix a recollir els residus separats, davant de la porta de casa, segons un calendari i horari establerts. Amb el nou model els contenidors, a excepció dels de vidre i oli, desapareixeran dels carrers del municipi.

L’Ajuntament de Cardona estava estudiant des de final del 2019 un canvi de sistema de recollida de residus que li permeti incrementar els índexs de reciclatge. Tot i que inicialment tenia previst implementar-lo ara fa un any, la covid va estroncar els plans, que ara s’han reprès. Per les particularitats del municipi el consistori s’ha decantat per la recollida porta a porta a tot el nucli de la població i a la Coromina, mentre que a les cases de pagès s’optarà per illes de contenidors tancats.

El consistori va valorar diferents opcions, com aplicar els contenidors tancats a tota la població, però es va decantar pel porta a porta pels percentatges de reciclatge que s’assoleixen. Actualment, Cardona recicla per sota del 40%, i amb el canvi de model la idea és arribar entre el 75 i el 80%, que és el que està succeint en els municipis que ja l’utilitzen des de fa temps.

La implantació del nou sistema permetrà la retirada dels contenidors del carrer i la recuperació de molts materials que fins ara acabaven a l’abocador.

A final de juny i principi de juliol es van fer diferents sessions per informar el veïnat i, alhora, recollir les seves impressions, com també les de les empreses i els comerços per acabar d’ajustar el calendari de recollida de les diferents fraccions.