La Plataforma No Més Morts a la C-55 planteja la creació d’un espai del record en algun indret proper a la carretera dedicat a totes les víctimes de trànsit que hi ha hagut en aquesta via. De moment, ja ha fet arribar la proposta a nou ajuntaments del tram sud de la C-55 (entre Manresa i Abrera), al Consell Comarcal del Bages i al Consorci Viari de la Catalunya Central, i ara resta a l’espera de les respostes, que de moment no han arribat, per poder escollir l’emplaçament, definir exactament què es vol fer, i treballar-ho plegats.

I és que la proposta que s’ha llançat des de la plataforma no concreta «ni el lloc ni la cosa», apunta la seva presidenta, Fina Casals, i això és el que es vol mirar de definir en complicitat amb les administracions. Com a possibilitats, pensa en un indret amb gespa, amb arbres, on es pugui erigir algun monument o alguna placa «que serveixi de record per a tantes víctimes que hi ha hagut i que hi continua havent», i vol ser «una manera d’homenatjar tot el patiment que se’n deriva per a les famílies», en relació tant a les víctimes mortals com a la resta, diu Casals. «Sovint veiem com familiars i amics posen rams als llocs on hi ha hagut accidents», sosté la plataforma, i per això veuria apropiat poder disposar també d’un espai d’homenatge al conjunt de les víctimes.

Precisament, en l’escrit que s’ha enviat, la plataforma recorda que l’any passat, tot i les restriccions ocasionades per la pandèmia «en aquest tram vam lamentar una víctima mortal i 116 ferits de major o menor gravetat, a banda de múltiples accidents amb només danys materials», mentre que aquest any «ja hem de lamentar una víctima mortal i un gran nombre de ferits», a qui la plataforma sovint descriu com a «víctimes invisibles».

La proposta es va traslladar fa un parell de setmanes als ajuntaments de Manresa, Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar, Monistrol de Montserrat, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Abrera, a banda del Consell Comarcal del Bages i del Consorci Viari de la Catalunya Central. De moment «no hem obtingut cap resposta», diu Casals, però confia que s’aniran pronunciant en els propers dies, entenent que els incumbeix a tots perquè «en tots ells s’han produït víctimes». Paral·lelament, també s’ha començat a donar a conèixer la iniciativa a través de les xarxes socials amb la idea que vagi guanyant adeptes i es pugui anar avançant en la seva definició i execució.

Inspirats en Barcelona

La campanya s’ha llançat aprofitant que la Plataforma No Més Morts a la C-55 celebra el seu desè aniversari, i que el tercer diumenge de novembre es commemora el Dia Mundial de les Víctimes de Trànsit, si bé no s’ha marcat cap data per fer realitat el projecte.

La proposta també s’ha donat a conèixer a l’associació Stop Accidents, que fa un temps va fer una petició semblant a l’Ajuntament de Barcelona, i en la que ara s’ha inspirat la plataforma. En aquell cas, el 2017 es va demanar al consistori que habilités un espai amb una placa de record per a les víctimes d’accidents de trànsit, i la proposta es va fer realitat dos anys després al passeig marítim de la Ciutat Comtal.