L'Ajuntament de Cardona ha donat llum verd a les noves ordenances fiscals per al 2022, en què s'aplicarà l’IPC (Índex del Preu del Consum) acumulat, del 2,2%, a la majoria d'impostos i a la taxa d'escombraries, alhora que s'opta per mantenir totes les bonificacions i augmentar les relacionades amb energies renovables.

La regidora d'Hisenda, Anna Maria Sala, argumenta que «l'aplicació de l’IPC als impostos i a la taxa d'escombraries es fa d'acord amb el que marca aquest indicador del preu del consum». Aquests augments, que en els darrers anys estaven congelats, estan motivats, segons l'executiu d’ERC, «pel sosteniment i la correcta prestació dels serveis municipals bàsics».

La taxa de conservació del cementiri també augmentarà lleugerament, ja que s'hi ha afegit un nou servei de columbaris i que s'afegeix, per tant, a la conservació anual de l'espai.

Pel que fa a les bonificacions, es mantenen totes les actuals i augmenten aquelles relacionades amb les energies renovables provinents del sol, és a dir, la instal·lació de plaques solars, que passa del 30 al 50% de bonificació sobre l'IBI en els dos períodes impositius següents i la bonificació de l'ICIO per a la instal·lació de les plaques solars, que passa del 60 al 70%. Segons Sala, aquest augment va lligat al «compromís de l'Ajuntament de Cardona amb el medi ambient i les energies renovables».

Nou protocol intern contra l'assetjament sexual

El ple d'aprovació de les ordenances també va servir per aprovar un nou protocol intern d'actuació, prevenció i detecció de possibles casos d'assetjament sexual, per raons de gènere o condició sexual, entre d'altres. La regidora d'Administració, Lluïsa Aliste, va defensar que amb aquest document «s'aconsegueix blindar un espai segur i igual entre totes les persones treballadores de l'Ajuntament i reforça la prevenció i actuació davant de possibles conductes d'assetjament sexual».

Així mateix, i després de l'aprovació, al ple del passat mes de juliol del nou contracte de recollida i transport de residus municipals i del servei de neteja viària, ara ha tirat endavant per majoria absoluta la proposta d'adjudicació del servei porta a porta que portarà a Cardona, el primer trimestre de 2022, la implantació d'aquest nou model de recollida dels residus.

L'alcalde, Ferran Estruch, va defensar que «es tracta d'un model que ens acosta a paràmetres europeus i que reduirà costos importants per la ciutadania», i va proposar la creació d'una comissió de seguiment amb els grups polítics del consistori, associacions de veïns i UBIC per valorar-ne la implantació davant dels dubtes manifestos de la oposició.

Renúncia del regidor Josep Malagarriga

Entre els darrers punts de l'ordre del dia, es va fer efectiva la renúncia del regidor de Via Pública, Protecció Civil i Món Rural, Josep Malagarriga (ERC), al·legant a motius laborals i personals. L'alcalde va mostrar un agraïment a Malagarriga per la «lleialtat i la bona feina feta». Els regidors de la oposició també es van sumar a les paraules d'agraïment cap al regidor Malagarriga, destacant «el bon servei i entrega completa cap a les àrees que ha liderat, especialment en temps de pandèmia».

En l'apartat de precs i preguntes, el portaveu de Junts per Cardona, Joan Jané, va demanar pel cost del manteniment de l'espai coworking així com el nombre d'usuaris. L’alcalde, Ferran Estruch, va confirmar que actualment són set, els usuaris, i va destacar que l'espai neix a partir d'un conveni de col·laboració amb La Caixa per establir un lloguer assequible per l'Ajuntament de Cardona, que ha anat experimentant alguns canvis en els darrers mesos i s'està negociant la seva compra.

Jané va aprofitar per demanar «un exercici de transparència» davant de «rumors que han assenyalat a la gestió de la Fundació Cardona Històrica en les feines prèvies a l'execució de les obres de rehabilitació de la Central Elèctrica».

En aquest sentit, l'alcalde va mostrar la seva confiança en la gestió de la Fundació Cardona Històrica i va explicar tots els detalls de com s'havia desenvolupat aquesta actuació de neteja i retirada de material de la Central elèctrica. També va marcar que «la gerència i la direcció de la Fundació estaven a la disposició dels regidors de la corporació per qualsevol aclariment» i que «tota la documentació estava a la seva disposició amb la màxima transparència». Estruch va demanar «no fer acusacions greus cap a persones sense proves».

Al seu torn, el portaveu del PSC, Ferran Verdejo, va preguntar per la situació d'un incident ocorregut fa unes setmanes per una sobrecàrrega del quadre elèctric a l'espai de la caseta del taller de sal, al Parc Cultural de la Muntanya de Sal, i la seva nova obertura al públic. També va demanar a l'equip de govern pel nou projecte de la plaça Àngel Guimera, a la Coromina: «Ens hauria agradat poder-ho conèixer abans de la seva presentació en públic». L'alcalde va recordar que «no és un projecte tancat, i la seva presentació es fa per compartir-ho amb veïns i veïnes i recollir idees i propostes per incloure».