Ernest Larroya, de la CUP, s’ha incorporat aquesta setmana a l’equip de govern de l’Ajuntament de Navarcles en substitució d’Ylènia Morros, regidora que va dimitir aquest estiu després de la polèmica per haver interromput un monòleg d'un acte de la festa major del municipi.

El seu nomenament s’ha fet efectiu en un ple extraordinari. Larroya es responsabilitzarà de les carteres de Promoció econòmica, Habitatge i Participació i també serà regidor, de forma compartida, de les àrees de Comunicació i Festes.

Ordenances fiscals amb congelació d’impostos

En el mateix ple, l’Ajuntament de Navarcles ha aprovat les ordenances fiscals per al 2022. L’equip de govern ha optat per no augmentar la pressió impositiva i va aprovar unes ordenances que congelen els impostos. Des de l’equip de govern s’ha volgut remarcar que aquesta decisió s'ha pres, «malgrat l’augment de costos i despeses que s’està produint en el context actual i que està encarint alguns serveis», amb l’objectiu d’«evitar més pressió fiscal sobre les famílies i la ciutadania, que està patint la crisi econòmica derivada de la pandèmia».