Parades de formatge, de mató i de coca, que donen nom a la fira de Monistrol de Montserrat, s’estendran aquest cap de setmana a la zona de la Mentirosa. I a la plaça de la Font Gran s’hi ubicaran la resta de parades d’alimentació: embotits, cerveses, olives, dolços... En total, una trentena de parades vendran els seus productes a la Fira de la Coca i el Mató. «No serà una fira com la d’abans de la pandèmia, però tindrem fira», remarca l’alcalde, Joan Miguel.

L’any passat es va haver de suspendre per la covid, i enguany es farà amb un format més reduït pel que fa al nombre de parades: «les d’artesania no hi seran i el comerç local tampoc. Però apostem fort per les parades d’alimentació, ubicades en dos espais diferents».

La Fira de la Coca i el Mató se celebra a Monistrol de Montserrat des de fa més de dues dècades i és tot un referent al Bages. És un aparador que permet conèixer els productes propis de la mà d’artesans i productors de proximitat. La gastronomia és l’essència de la fira i en l’edició d’enguany es potenciarà aquesta vessant amb activitats paral·leles com la presentació de la campanya TastaMonistrol i la masterclass de cuina per a joves a càrrec de la xef Ada Parellada.

La part més comercial de la fira es complementarà amb mostres de cultura popular, amb els gegants de Viserta, l’Esbart Monistrol Dansaire, els Tabalers de la Penya Jove Diables Els Tronats, la colla de gralles i també els bastoners, que s’estrenaran coincidint amb la fira.

La música també tindrà protagonisme a la Fira de la Coca i el Mató. Hi haurà l’actuació de Prepe’s Band, l’espectacle familiar de titelles Recontes, i animació itinerant amb Jordi Callau i companyia. A més, també es podrà visitar l’exposició de maquetes en moviment Els antics transports de Montserrat. Els horaris de tots els actes es poden consultar al web monistroldemontserrat.cat.

L’alcalde del municipi, Joan Miguel, convida a tothom a assistir a la Fira de la Coca i el Mató. Està convençut que si el temps hi acompanya, el públic respondrà: «la gent té ganes de sortir al carrer, i les fires i festes són un bon reclam per als visitants. Esperem que el temps hi acompanyi».

Visitar la fira és una oportunitat per fer turisme a Monistrol de Montserrat i descobrir el patrimoni gastronòmic, natural, cultural i arquitectònic. Cada darrer cap de setmana d’octubre, nombrosos visitants consumeixen els productes locals, passegen pels espais històrics de la vila i gaudeixen dels espectacles d’animació, els tallers i les mostres de cultura tradicional que ofereixen les entitats de la vila.