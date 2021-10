Els grups municipals del PSC i de Junts a Cardona, tots dos a l’oposició a l’Ajuntament, han posat en qüestió la contractació de l’empresa encarregada del buidatge de la central elèctrica de la Muntanya de Sal que, segons afirmen, està «vinculada a un familiar directe d’un regidor i patró de la Fundació Cardona Històrica». Segons han exposat totes dues formacions en un comunicat conjunt, en el darrer ple municipal van demanar explicacions «i la depuració de responsabilitats» en el que consideren «una falta d’ètica greu, davant de la contractació» per part de la fundació d’una empresa, «de la qual figura com a propietari un familiar directe d’un regidor de la corporació municipal i patró de la mateixa fundació».

El portaveu del PSC de Cardona, Ferran Verdejo, afirma que fa dos plens va demanar per la mateixa situació i no se li van donar les mateixes explicacions. El grup socialista va visitar les obres i la caseta del Romero, la nova localització de l'artesà de la sal, per conèixer de primera mà l'estat dels dos edificis de la muntanya de sal.

Per la seva banda, segons el mateix comunicat conjunt, el portaveu de Junts per Cardona, Joan Jané, «va demanar explicacions sobre la necessitat de contractar per aquest afer a una empresa pertanyent a un familiar d’un regidor, que a més és patró de la Fundació Cardona Històrica, el que podria representar un conflicte d’interessos segons la llei de contractació» i va demanar «la depuració de les responsabilitats pertinents».

Els dos grups municipals coincideixen en manifestar «la necessitat de revisar exactament el que ha passat» i assenyalen que treballaran plegats en el que consideren «una mostra de les maneres de procedir d’alguns membres del govern municipal durant els darrers anys». Tant el PSC de Cardona com Junts per Cardona es comprometen a treballar perquè no quedi res sense explicar.