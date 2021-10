L’Ajuntament d’Artés ha donat llum verd a les noves ordenances fiscals per al 2022, en què s’ha optat per congelar els impostos amb més impacte per tota la ciutadania: l’IBI (Impost Sobre Béns i Immobles) i l’impost de circulació; així com l’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques), i que afecta a les empreses més grans del municipi.

Sobre l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica s’hi afegeix una bonificació del 50% per als vehicles clàssics de més de 30 anys que tinguin un certificat de conservació i interès històric. Segons l’executiu, així es respon «a una petició popular i posem en valor els vehicles clàssics com a part important també de la nostra història».

El govern artesenc argumenta que es tracta d’unes ordenances «pensades amb el context actual, immersos en una crisi econòmica derivada de la crisi sanitària dels últims anys».

La decisió de mostrar una continuïtat en les ordenances ve derivada, segons afegeixen, «de la bona situació econòmica en la que viu actualment l’Ajuntament, gràcies a la bona gestió financera dels últims anys». També s’argumenta el fet que ara el govern central permet que l’Ajuntament pugui fer ús de l’estalvi acumulat. «Tot i tenir en compte que aquesta és una mesura temporal, des de l’àrea d’hisenda es creu que és el moment de fer ús d’aquests diners que són de tots els artesencs i artesenques, i que durant molts anys, i a causa de la regla de la despesa, no s’han pogut utilitzar», subratlla el govern d’Artés.