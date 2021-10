Un informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya ha constatat que les peces de la Sagrada Família es fabriquen en sòl no urbanitzable en una finca municipal de Gaià, a la comarca del Bages, segons ha confirmat Europa Press.

L'informe de la Conselleria de Presidència, al qual ha tingut accés Europa Press, respon a una revisió d'ofici instruïda per l'Ajuntament de Gaià per anul·lar les sis llicències urbanístiques que el consistori ha atorgat des del 2008 a la fundació de la Sagrada Família per fabricar les peces del temple.

Després de constatar irregularitats, el consistori va sol·licitar un informe jurídic a la Diputació de Barcelona sobre la viabilitat d'una activitat industrial implantada en sòl no urbanitzable al terme municipal de Gaià, que va concloure que les llicències urbanístiques "incorrien en diversos vicis de nul·litat de ple dret".

Va ser aleshores quan l'Ajuntament de Gaià va iniciar el procés de revisió per retirar els permisos i l'arquitecta municipal va elaborar un altre informe en el qual concloïa que l'activitat que es duia a terme a la finca "no era compatible amb el planejament urbanístic".

El consistori va traslladar l'expedient a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que va avalar les conclusions de la corporació supramunicipal i del consistori.

La Generalitat subscriu l'informe de la Diputació, en el qual s'afirma que "caldrà iniciar un procediment de modificació de la normativa urbanística d'aquesta classe de sòl o un procediment d'aprovació de POUM que adapti el planejament municipal al planejament supramunicipal i territorial vigent".

Si el consistori declara definitivament nul·les les llicències, el patronat del temple podrà impugnar la resolució a la justícia contenciosa administrativa, a la qual es podran sol·licitar mesures cautelars.

El recurs de la Sagrada Família

Fonts de la Sagrada Família han assegurat a Europa Press que "totes les instal·lacions estan legalitzades" i que ha presentat un recurs a la notificació de l'Ajuntament en el qual es planteja l'ús dels terrenys."Malgrat tenir-ho en regla, vam rebre una notificació de l'Ajuntament de Gaià que deia que s'estaven replantejant l'ús d'aquests terrenys i que ens n'havíem d'anar", han explicat les mateixes fonts, que afirmen que es mantenen en espera de la resolució del recurs.