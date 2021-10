Un bon calçat, una bona companyia, un mòbil i un mapa. Amb aquests ingredients i les ganes de descobrir l’entorn natural i tot allò que hi passa, neix la nova activitat familiar «Exploradors a Món Sant Benet». És una ruta d’orientació en família que anima als participants a descobrir 11 punts escampats per la ribera del Llobregat, a l’entorn de Sant Benet, i conèixer algunes de les seves singularitats.

L’activitat proposa una ruta circular de 5 quilòmetres que, partint del monestir de Sant Benet, recorrerà espais com les balmes, les edificacions de pedra seca i la font dels Burjons. Els visitants que facin l’activitat hauran de recollir el mapa amb les indicacions al mateix monestir i orientar-se amb la seva ajuda per anar descobrint els diferents punts del recorregut. En cada un hi descobriran alguna particularitat o informació inèdita de la zona on es troben, que escoltaran escanejant un codi QR. Allà hi trobaran unes fites que els permetran marcar damunt el mapa els punts del recorregut per on ja han passat.

Les entrades, a 15 euros per grup (màxim 5 persones), poden adquirir-se a la web de l’equipament i al monestir. Les sortides es faran cada 15 minuts aquest cap de setmana i el 4, 5 i 6 de desembre.