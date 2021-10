Per Tots Sants, Sant Feliu Sasserra retorna al segle XVII per recordar el misteriós món de la bruixeria. Després que la covid obligués a suspendre la festa de l’any passat, enguany torna la Fira de les Bruixes, que se celebrarà dilluns, 1 de novembre, amb més de vuitanta parades de productes artesanals i esotèrics, i balls i representacions teatrals. «En aquesta edició el format de la fira serà diferent dels altres anys, l’adaptem a una realitat encara marcada pera la pandèmia», explica l’alcalde de Sant Feliu, Josep Romero.

Hi haurà dos espais diferenciats: un serà el nucli antic, on hi haurà les parades artesanes, comerços locals i tavernes; i l’altre, el camp del carrer dels Països Catalans, on es faran les actuacions. Es repartiran en quatre sessions diferents, dues al matí i dues a la tarda, i s’hi podran veure escenificacions ja tradicionals com el ball del Samaniat, els saraus de les petites bruixes o la sardana dels aprenents de bruixot. L’escena principal de la fira d’enguany, interpretada per 9 actrius, serà Les Vigatanes.

La Fira de les Bruixes se celebra des de fa més de vint anys. Està del tot consolidada i és un bon reclam per als visitants. Fa dos anys, unes 4.000 persones van visitar Sant Feliu Sasserra el dia que la màgia i la bruixeria envaeix aquesta població de 600 habitants, amb aquelarres i samaniats, taverners, tarotistes i productes relacionats amb l’esoterisme. «És una fira que crida l’atenció per la seva temàtica, amb parades atractives i representacions són de qualitat», remarca l’alcalde. Està convençut que si el temps hi acompanya, Sant Feliu s’omplirà dilluns de famílies d’arreu: «La gent té ganes de sortir i gaudir altra vegada de fires i festes».

Tot i que el plat fort de la festa se celebrarà dilluns, 1 de novembre, s’han programat actes per aquest cap de setmana. Avui, es farà una sessió de contes i llegendes; i demà hi haurà visita guiada, conferència, concert i ball del Samaniat. I diumenge, espectacle de titelles i a la nit, la Fes-ta Bruixa.

Fes-ta Bruixa

L’associació Q-Fois presenta la Fes-ta Bruixa amb un nou format. Es donarà a conèixer el calendari Bruixes i Lluçanès, del col·lectiu feminista La Fetillera; presentació del llibre Dones al marge. Bruixes i altres històries d’estigma i oblit, d’Ivet Eroles; concert de Mireia Vives & Borja Penalba; espectacle Taräb, de Fun Dan Mondays, i final de festa amb DJ Rutxo. Tots els actes i horaris es poden consultar a la pàgina web firabruixes.cat.