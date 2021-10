Aquest dimecres, Sant Vicenç de Castellet estrenarà la nova zona grana del municipi que funcionarà com un espai d’estacionament gratuït limitat per a vehicles al carrer Gran i a la plaça Clavé. L’Ajuntament pretén afavorir la rotació dels vehicles, l’aparcament i la mobilitat en tot aquest entorn i respon a la demanda de la Unió de Botiguers i Comerciants que plantejaven millores als eixos comercials del municipi per afavorir les compres.

Aquesta setmana el consistori reparteix a tots els domicilis de Sant Vicenç de Castellet un fullet informatiu amb els detalls de la zona grana, que inclou també un rellotge per marcar l’hora d’inici de cada estacionament.

Estacionament limitat

Els espais assenyalats en color grana, que respon al color corporatiu de l’Ajuntament, permetran aparcar de manera gratuïta durant un màxim de 90 minuts als veïns i veïnes al tram del carrer Gran, comprès entre la confluència amb els carrers Secretari Canal i Primer de Maig, i a la plaça Clavé. Únicament caldrà col·locar un rellotge o bé escriure una nota manual a l’interior del vehicle per comprovar el temps d’arribada i inici d’estacionament.

Excepcions

Queden excloses les zones de càrrega i descàrrega en aquest tram, que continuaran funcionant de manera habitual, i els aparcaments reservats a persones discapacitades, que requereixen l’ús de la targeta pròpia. Els espais s’han senyalitzat expressament. La limitació horària de les zones granes serà efectiva de dilluns a divendres de 9 a 13.00 hores i de 17 a 20.00 hores, i els dissabtes de 9 a 13.00 hores. I queden exclosos els dies festius.