Sant Vicenç ha posat en marxa una campanya per conscienciar la ciutadania de la importància de reciclar l’oli de cuina correctament. El consistori posa a disposició de tots els veïns i veïnes un bidó o bé un embut amb un filtre per recollir aquest residu a casa amb diferents accions expressament organitzades al carrer. Diumenge passat ja es va poder recollir a la deixalleria municipal, i avui hi haurà un espai al mercat setmanal de 9 a 2 del matí, i demà al carrer Gran. L’acció al carrer es repetirà els dies 5 i 9 de novembre per assegurar que es poden repartir el màxim nombre de bidons i embuts. Un cop s’ompli el bidó o bé s’hagi utilitzat l’embut per omplir d’oli qualsevol ampolla del plàstic reutilitzable a casa, aquest s’ha de portar a la deixalleria, o bé es podrà dipositar a la deixalleria mòbil que el primer i tercer divendres de cada mes s’ubica al carrer Creixell.