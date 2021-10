La Generalitat destinarà una inversió gairebé quatre vegades superior a la prevista inicialment al projecte de millora de la carretera C-59 en el tram entre Moià i Sant Feliu de Codines. Tanmateix, la plataforma ciutadana C-59 Segura, tot i que valora positivament aquest increment previst de la inversió, considera que segueix sent insuficient i que manca un pla més ampli i integral de reforma d’aquesta via, que és la connexió directa del Moianès amb el Vallès i l’autopista AP-7, entre Santa Perpètua i Mollet.

Segons la plataforma, en l’última reunió mantinguda amb la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat es va concretar que la inversió final prevista serà de 5,6 milions d’euros. Ara bé, l’anàlisi que en fa el col·lectiu ciutadà és que aquest increment es deu al fet que «en el procés de concretar les propostes de millora de la carretera, s’han adonat que el cost final era major que el previst inicialment», però que «gairebé no s’han inclòs noves actuacions respecte l’últim projecte que ens van presentar».

Ara mateix, aquest projecte de millora es concreta en sis intervencions principals. En primer lloc, la substitució del ferm a tot el tram on està malmès, i també la construcció de vorals trepitjables per dotar la carretera de més amplitud i evitar haver de frenar quan un cotxe es creua amb un vehicle de gran tonatge. En aquest cas, la plataforma la considera una mesura important però «clarament insuficient» si no inclou tots els punts, «ja que, per exemple, als viaductes o ponts no es podrà habilitar». Una tercera intervenció prevista és la nova rotonda al polígon industrial El Vapor de Castellterçol i l’adequació de les parades d’autobús de la travessera d’aquest municipi. El que es planteja és una millora del disseny de la rotonda respecte la versió anterior que permeti realitzar tots els moviments. Alhora, es construiran apartadors on podrà parar l’autobús i accessos adequats a les parades. Un quart punt dona resposta a una de les principals demandes de la plataforma, la de l’adequació de passos soterrats perquè hi pugui passar la fauna, incloent-hi la construcció d’un de nou on actualment hi ha un tram de concentració d’accidents amb animals ungulats. També s’habilitaran nous passos canadencs als camins d’accés a la carretera, tot plegat enfocat a evitar al màxim que passin per la via, on sovintegen els xocs amb vehicles. Una altra intervenció prevista és la millora de la intersecció d’accés al polígon industrial El Prat de Moià, amb el que la plataforma considera un guany substancial de seguretat i la construcció d’un carril d’acceleració. Finalment, es preveu també la col·locació de pilones de plàstic entre els dos carrils de circulació per evitar col·lisions en un tram de concentració d’accidents frontals. En aquest cas, però, el col·lectiu ciutadà creu que s’hauria de buscar «una alternativa més adequada, que no sentenciï als usuaris a no poder avançar en un dels pocs trams de la carretera amb amplada suficient on és permès fer-ho. Creiem que seria més adequat buscar actuacions que en milloressin la visibilitat, i que no traslladin el punt conflictiu en un altre tram més estret i perillós de la carretera».

L’execució de tot aquest pla es preveu que es comenci a fer efectiu a partir de l’estiu de l’any que ve, amb una durada de prop d’un any, però la plataforma C-59 Segura considera que, tot i que és un pas endavant important, segueix sent «insuficient». El que reclama és «un calendari d’inversions a llarg termini. Hem comprovat que el procés administratiu és lent, i cal tenir els projectes avançats, perquè quan es disposi dels diners, es pugui invertir correctament allà on és necessari». En aquest sentit, el col·lectiu ciutadà exposa que «seguirem reclamant inversions fins que almenys la carretera tingui una amplada de 7/10. Això vol dir dos carrils de circulació de 3,5 metres, i dos vorals d’1,5 metres. Aquesta és l’amplada estàndard d’una carretera per on circular amb comoditat».