Els ajuntaments de Navarcles, Castellbell i Sant Mateu han rebut crèdits de la Diputació de Barcelona per un valor total de 427.232 euros per destinar-los a diferents intervencions. En el cas de Navarcles és per a finançar la construcció del nou edifici esportiu a la piscina (200.000 euros); mentre que a Castellbell i el Vilar són per a l’adquisició de béns mobles (121.400) i per a obres de reposició a la via pública (73.600). D’altra banda, els crèdits a Sant Mateu de Bages són per a finançar la connexió del ramal de l’abastament del nucli Castelltallat als nuclis Salo i Coaner (16.532 euros) i per a la millora de la xarxa d’abastament Fontanet-Putxot (15.700). La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local per al finançament de noves inversions i les operacions incloses en un pla de sanejament. Cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any.