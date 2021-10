En el cementiri vell d’Aguilar de Segarra els arbres i els matolls han crescut desordenadament i des de la porta de ferro rovellat pràcticament no s’hi veuen els nínxols. És un indret tètric. L’espai funerari, proper a l’antic castell, actualment està abandonat, tot i que n’hi ha quatre més en tot el terme municipal que encara estan en ús i s’hi enterren els difunts. Com el cementiri vell d’Aguilar, n’hi ha set al Bages que estan abandonats o en desús. En totes les comarques de Regió7 hi ha 29 cementiris en desús i 37 d’abandonats, el que suposa un 14,4% del total, segons l’inventari elaborat per l’Associació Coemeterium i l’Observatori del Paisatge de Catalunya, ens que assessora la Generalitat en matèria paisatgística.

Que hi hagi en el territori cementiris abandonats i en desús no significa que els municipis no disposin d’espais per als sepelis, ja que precisament alguns han caigut en desús perquè els ajuntaments en van fer de nous i és on s’hi fan els enterraments actualment. «En l’inventari que estem fent en el marc del projecte «Els últims paisatges» diferenciem els abandonats, aquells antics d’on en van retirar les restes per col·locar-les en un cementiri nou, dels que estan en desús, on ja no s’hi fan enterraments però que encara hi va algú perquè hi té familiars difunts», explica a aquest diai l’alma mater del projecte i coordinadora de l’associació Coemeterium, Esther Celma. A les comarques de l’àrea del diari (Bages, Berguedà, Solsonès, Anoia, Moianès, Cerdanya i Alt Urgell) hi ha un total de 456 cementiris, segons es desprèn de la base de dades elaborada per l’entitat.

L’inventari que està fent l’entitat i l’Observatori del Paisatge de Catalunya està en revisió constant perquè amb el pas del temps s’afegeixen nous cementiris en desús i se’n troben d’abandonats.

En tot cas, és una de la bases de dades més completes del país i és una autèntica guia per saber on s’ubiquen i com són els cementiris de tot Catalunya. Amb les dades recopilades, el Berguedà és la comarca de la regió central amb més espais funeraris que no estan en ús, concretament n’hi ha quatre en desús i 12 d’abandonats.

«Hi ha tota una legislació sobre quan declarar abandonats els cementiris i poder-los desmantellar. Han de passar un seguit d’anys. Llavors habitualment es traslladen les restes a un altre cementiri. Les despulles són ubicades en un nínxol nou, en el cas que algú en pagui la taxa municipal, i si no és el cas i no hi ha propietaris, es dipositen les restes en una fosa comuna», afegeix Celma. La responsable de l’associació afirma que quan un ajuntament desmantella un cementiri habitualment crea controvèrsia al municipi i topa amb moltes reticències de la població, i posa els exemples de casos a Olesa de Montserrat i a Bolvir.

«Normalment hi ha certa oposició perquè perquè són espais que formen part del paisatge quotidià de la gent i, a més, això sol significar que porten les restes dels familiars en un altre indret més lluny», afegeix. Precisament fa cinc anys que l'Ajuntament de Bolvir va acabar el trasllat del centenar de difunts que estaven enterrats a l'antic cementiri al centre del poble, a tocar de l'església de Santa Cecília. Es posava així punt final a uns mesos de polèmica després que tres famílies del poble es neguessin que es fes el trasllat de les restes. Posteriorment, es va tirar endavant un projecte d’enjardinament del cementiri vell.

Conservació del patrimoni

El projecte «Els últims paisatges» pretén reivindicar els espais funeraris com a patrimoni del país i els membres de l’associació Coemeterium, a part de crear la base de dades dels cementiris, també en deixa constància i fotografia els trets característics de cada cementiri.

«Dels que estan en ús mirem aspectes com si s’hi fan activitats, perquè jo he assistit a presentacions de llibres i processons que tenen lloc dins d’aquests espais. Ens fixem si s’hi fan visites guiades o si estan en el pas d’alguna ruta», afegeix. En la base de dades també consta si hi ha els nínxols de personalitats vinculades a la història o a la política de Catalunya.

Els membres de l’entitat també en tiren fotografies, i és que la coordinadora de l’associació diu que una de les característiques dels espais funeraris de pobles petits de la Catalunya Central i les comarques del Pirineu és que són unes construccions populars que han aixecat els manobres del mateix poble. «Hi ha petits cementiris que a l’entrada posa el nom del mestre d’obres», indica.

Tot i que hi ha espais que realment són lúgubres pel mal estat de conservació, hi ha algun ajuntament que ha volgut convertir l’antic cementiri com un nou indret visitable i hi han invertit per arreglar-lo. Una manera que els antics espais funeraris passin a millor vida.