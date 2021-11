L’auge del turisme de proximitat, propiciat per la pandèmia, ha aconseguit portar més visitants a la Catalunya Central a la tardor. Els turistes tenen ganes de sortir a fer activitats a l’aire lliure més enllà d’anar a buscar bolets al bosc. Els responsables hotelers i restauradors asseguren que aquest any està resultant fructífer i ara, que la presència de bolets ja minva per la baixada de les temperatures, hi ha més visitants que altres anys que van a gaudir de l’entorn natural.

«Pels ponts, com el de Tots Sants, omplim sempre, però la novetat d’aquest any és que la resta de caps de setmana també tenim molts clients al Solsonès», explica a Regió7 Dolors Garrigasait, representant de la junta del Gremi d’Hostaleria de la comarca.

«Pel que fa el sector hoteler del Solsonès, s’està omplint tots els caps de setmana. Avui dia els clients no reserven amb antelació i al·lucinen quan truquen i els dic que està tot ple. Es pensen que a la muntanya sempre hi haurà habitacions i aquesta temporada, a la comarca, no és així», afegeix la representant del Gremi d’Hostaleria, que, a part de dirigir l’hotel Sant Roc de Solsona, és al capdavant d’un establiment de turisme rural. Garrigasait té clar que la pandèmia ha incentivat el turisme de proximitat i les ganes de sortir els caps de setmana, i per aquest motiu aquesta tardor hi ha més visitants que altres anys. Els representants del sector hoteler i de la restauració a la comarca esperen que un cop acabi definitivament la temporada boletaire hi continuïn anant els turistes.

Els restauradors del Berguedà també han copsat que hi ha visitants moguts per altres motivacions més enllà dels bolets. «A part dels boletaires, hi ha gent que ve a gaudir de la natura, a contemplar el canvi de color de la tardor, i a caminar pel bosc», explica el president del Gremi d’Hostaleria i Turisme del Berguedà, Jordi Badia. En aquest sentit, afegeix que «la temporada està sent bona» i que més enllà de la gent que va als restaurants «hi ha hagut molts buscadors de bolets als boscos i l’alt nombre de rescats al Berguedà n’és una prova».

Badia fa un balanç positiu de La Cuina del Bolet, la iniciativa que impulsen 14 restauradors del Berguedà amb menús pensats per degustar plats amb diferents tipus de bolets. De fet, encara durarà dues setmanes més i esperen atreure més comensals els dies que resten. Tot i això, al Berguedà l’ocupació hotelera no ha aconseguit omplir, però hi ha hagut més de la meitat de les places plenes.

El sector hoteler de la Cerdanya també fa un bon balanç del pont de Tots Sants, i és que l’ocupació està per sobre del 80%, i supera d’aquesta manera les previsions inicials. «Aquests dies hi ha moviment a la comarca i estem tornant a la normalitat. De mica en mica ens encaminem a la situació que teníem abans de la pandèmia. Estem molt millor, és clar, que fa un any, quan no vam poder obrir a causa de les restriccions», afirma Núria Vidal, presidenta de l’Associació d’Hotels i AllotjamentsTurístics de la Cerdanya i responsable de l’hotel Bernat de So de Llívia.

El Bages no atrau tants turistes com les comarques més de muntanya, exceptuant llocs concrets com Montserrat i Sant Benet de Bages, on han tingut èxit de visites els darrers dies i dissabte l’hotel tenia el 80% de les places ocupades. Altres hotels com Els Noguers de Manresa diuen que estan tornant a nivells d’abans de la pandèmia, tot i que aquest cap de setmana no sigui per tirar coets quant ocupació. En alguns establiments del Bages la clientela no està tan vinculada directament al turisme. La restauració sí que ha registrat, en general, una alta afluència a sala i llocs com el restaurant Ramon de Santpedor, que afirmaven tenir totes les taules plenes el cap de setmana.

El sector de la restauració no troba personal Tot i que el sector de la restauració a la Catalunya Central està percebent la recuperació després de ser un dels més castigats per la pandèmia, actualment té grans reptes per afrontar. Els representants del sector a la Catalunya Central asseguren tenir un problema a l’hora de trobar personal de tot tipus, el qualificat i el que no ho està. «Hi ha falta de mà d’obra. No trobem cambrers. No sabem ben bé per què», afirma el president del Gremi d’Hosteleria i Turisme del Berguedà, Jordi Badia. El representant del sector al Bages, Gerard Badia, també percep el problema i assenyala que «és perquè molts no volen horaris complicats ni treballar els caps de setmana». Això ha fet que el sector es plantegi com resoldre la manca de personal, ja que el cap de setmana és quan els restaurants tenen més clients. Un escull que la portaveu solsonina diu no saber com solucionar perquè «el personal de sala sol ser gent jove i no vol fer aquests horaris». L’alt cost de l’electricitat i l’increment dels preus són altres dels problemes que els restaurants tenen sobre la taula, tot i que també afecta altres sectors. «Estem mantenint un debat intern perquè es farà difícil mantenir els negocis oberts tota la setmana si s’han de fer front a aquestes despeses», explica per la seva banda el president del gremi al Berguedà. Són problemes que podien aigualir la recuperació per l’alta afluència de comensals als restaurants.